سيطر الجيش السوداني اليوم (السبت) على منطقة الكيلي قرب مدينة الكرمك بالمحور الجنوبي من ولاية النيل الأزرق. ووفقاً لبيان للجيش فإن النجاحات العسكرية جاءت بعد عمليات بطولية ضد قوات «الدعم السريع» وقوات نائب الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال جوزيف توكا.



وقال الجيش السوداني في بيان: «قوات الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة لها تمكنت من تحرير منطقة الكيلي الواقعة على تخوم مدينة الكرمك بالمحور الجنوبي بعد معارك بطولية ضد الدعم السريع وقوات المتمرد جوزيف توكا، وكبدت المتمردين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، فيما فر من تبقى منهم هاربين»، مضيفاً: «الفرقة الرابعة مشاة تستمر في العمليات العسكرية حتى تطهر كامل مناطق المسؤولية، ودحر التمرد، وتأمين الحدود، وتعزيز الأمن والاستقرار».



وعرضت القوات المسلحة السودانية مقطع فيديو يؤكد عملية السيطرة والتقدّم لقواتها نحو منطقة الكيلي بمحافظة الكرمك، التي تم تطهيرها من قوات الدعم السريع.



وتعد منطقة الكيلي واحدة من عشرات البلدات على الطريق إلى مدينة الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق، التي تحاذي إثيوبيا وجنوب السودان.



وتحولت ولاية النيل الأزرق إلى واحدة من أهم جبهات المواجهة في الحرب الدائرة بين الجيش السوداني والدعم السريع.



وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان أكد الجمعة أنه «لا تفاوض ولا سلام» مع قوات الدعم السريع، موضحاً أنه «لا أحد يستطيع فرض حلول لا ترضي السودانيين».



ولفت إلى أن العاصمة الخرطوم آمنة ومطمئنة وستظل كذلك.