أفصحت مجلة «ذا أتلانتك»، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يشعر بـ«الملل» بشأن حرب إيران، معتبرةً أنها «لم تسر وفق توقعاته»، فبينما يعلن انتصارات متتالية، يسود القلق والتردد خلف الأبواب المغلقة داخل البيت الأبيض، وسط تحدٍّ يتمثل في كيفية إنهاء الصراع في ظل تعنّت طهران ورفضها تقديم التنازلات.

رغبة في إنهاء الحرب



ونقلت عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن الرئيس ترمب بات يرغب بشدة في إنهاء الحرب، بعدما طالت أكثر مما كان يتوقع، وتحولت إلى عبء سياسي واقتصادي قبل انتخابات التجديد النصفي وزيارته المرتقبة إلى الصين الأسبوع القادم.



وفي تقرير نشرته المجلة، أمس الجمعة، نقلت عن 5 من مساعدي ترمب ومستشاريه الخارجيين قولهم: إن الرئيس مقتنع بأنه قادر على تسويق أي اتفاق مع إيران باعتباره انتصاراً، حتى لو لم يحقق كل الأهداف التي أعلنتها إدارته منذ بداية الحرب، وفي مقدمتها تقليص البرنامج النووي وتغيير سلوك طهران الإقليمي.



وبحسب التقرير، لم يكن ترمب يتوقع أن تنتهي الحرب بهذا الشكل، إذ قال لمقربين منه بعد العملية العسكرية التي أطاحت بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن إيران ستكون «فنزويلا أخرى»، وفق ما نقلته المجلة عن مستشارين خارجيين له.

وكان ترمب يعتقد، أن التفوق العسكري الأمريكي سيحسم المعركة خلال أيام أو أسابيع قليلة.

تهدئة قبيل زيارة الصين



وذكرت «ذي أتلانتيك»، أن الحصار البحري الذي فرضته واشنطن على الموانئ الإيرانية بدأ يضغط على الاقتصاد الإيراني، وأن مسؤولين في الإدارة يتوقعون أن تضطر طهران في النهاية إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.

بيد أن تقديرات استخباراتية، تشير إلى أن إيران قد تكون قادرة على تحمل ضغط الحصار لأشهر، وهو ما يطيل أمد الأزمة ويزيد أثرها على أسعار الطاقة في الولايات المتحدة والغرب.



وحسب مستشارين لترمب، فإنه يريد تهدئة أي تصعيد عسكري قبل زيارته المرتقبة إلى الصين الأسبوع القادم، في حين يزيد استنفاد الولايات المتحدة إلى حدٍّ كبير قائمة أهدافها العسكرية المهمة في إيران من تعقيد الخيارات المتاحة أمام واشنطن.

كل الخيارات مطروحة



وأوضحت أن إعلان النصر من دون اتفاق رسمي قد يترك أهداف الحرب الأساسية دون تحقق، في ظل استمرار جزء كبير من القدرات الصاروخية الإيرانية وبقاء ملفها النووي من دون تسوية.



ورداً على التقرير، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز أن الرئيس ترمب «يمتلك جميع أوراق القوة»، وتبقى كل الخيارات مطروحة لضمان ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً. وأضافت أن الحصار الناجح للغاية يخنق الاقتصاد الإيراني، وأن الولايات المتحدة أثبتت تفوقها البري والبحري والجوي.