شارك وزراء الإعلام، والصحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والحج والعمرة، إضافة إلى البلديات والإسكان، اليوم، في المؤتمر الصحفي الحكومي بالرياض، لاستعراض أبرز الجاهزيات والخطط التشغيلية الخاصة بموسم حج 1447هـ، مؤكدين تكامل الجهود الحكومية لتقديم موسم حج آمن وميسر لضيوف الرحمن.



الدوسري: رفع الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة لمليوني سرير



وأكد وزير الإعلام سلمان الدوسري اكتمال استعدادات وزارة الشؤون الإسلامية لاستضافة أكثر من 2500 حاج من ذوي الشهداء والعلماء من أكثر من 100 دولة، مشيرًا إلى أن مبادرة «طريق مكة» تُنفذ للعام الثامن عبر 17 منفذًا في 10 دول، واستفاد منها منذ إطلاقها أكثر من 1.2 مليون حاج.



وأوضح أن خطط تأمين الحج تُدار بأحدث التقنيات، مع اكتمال تغطية المشاعر المقدسة بشبكات الجيل الخامس بنسبة 100%، فيما تواصل المملكة تصدرها لمؤشر الجاهزية الرقمية عالميًا.



وأشار إلى أن النسخة الثالثة من ملتقى إعلام الحج ستقام هذا العام في مكة المكرمة، بمشاركة أكثر من 150 وسيلة إعلامية و3 آلاف إعلامي، إلى جانب 2400 كادر تقني يعملون على مدار الساعة في المشاعر المقدسة.



ولفت الدوسري إلى أن وزارة السياحة رفعت الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة إلى أكثر من مليوني سرير في مكة المكرمة، وأكثر من 332 ألف سرير في المدينة المنورة، مع تنفيذ أكثر من 19 ألف جولة رقابية على مرافق الضيافة والنزل المؤقتة، واعتماد تراخيص النزل المؤقتة ضمن استعدادات الموسم.

توفيق الربيعة



الربيعة: وصول 860 ألف حاج وتنفيذ 25 مشروعاً



من جانبه، أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة أن القيادة تولي خدمة ضيوف الرحمن أولوية قصوى، وتسخر جميع الإمكانات لتيسير رحلتهم، موضحًا أن أعداد الحجاج القادمين حتى الآن تجاوزت 860 ألف حاج، بينهم 35 ألفًا عبر المنافذ البرية و4 آلاف عبر البحر.



وقال «إن أكثر من 30 شركة سعودية تقدم خدماتها لحجاج الخارج عبر الحجز المباشر دون وسيط من أكثر من 126 دولة غير إسلامية، فيما نفذت الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة أكثر من 25 مشروعًا تطويريًا بزيادة 100% عن العام الماضي». وأضاف: «مبادرة «المشاعر الخضراء» شهدت زراعة أكثر من 60 ألف شجرة، وتشغيل منظومة تلطيف تضم أكثر من 6 آلاف عمود رذاذ، إلى جانب رفع الطاقة الاستيعابية في مشعر منى عبر إنشاء مخيمات «كدانة الخيف» على مساحة 24 ألف متر مربع قرب منشأة الجمرات».



«نسك» يخدم 51 مليون مستخدم حول العالم



وأشار الربيعة إلى أن تطبيق «نسك» يخدم أكثر من 51 مليون مستخدم حول العالم، فيما أسهمت مبادرة «حاج بلا حقيبة» في تقليص إجراءات المطار إلى 15 دقيقة. كما كشف أن نسبة رضا الحجاج بلغت 91% العام الماضي وفق قياسات مركز «أداء».



وأوضح أن أعمال تطوير مسارات المشاة تجاوزت 103 آلاف م2، مع إنشاء مناطق إستراحة إضافية بمساحة 66 ألف م2، بزيادة 220% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا أن الطاقة الاستيعابية للروضة الشريفة تصل إلى 57 ألف زائر يوميًا، مع تشغيل منظومة إرشادية تعتمد على الخرائط ثلاثية الأبعاد والشاشات متعددة اللغات، إضافة إلى ترجمة خطبة عرفة إلى 50 لغة.

ماجد الحقيل



الحقيل: 88 ألف وحدة نظافة تعزز خدمات البيئة



بدوره، أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن مختلف الأمانات بالمملكة تعمل بتكامل تشغيلي لخدمة ضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم، مشيرًا إلى تعزيز الخدمات البيئية عبر أكثر من 88 ألف وحدة نظافة و3 آلاف آلية.



وأوضح أن الفرق الميدانية ستعمل عبر 66 مركز خدمات، تشمل 28 مركزًا في المشاعر المقدسة و5 مختبرات متخصصة لمراقبة المياه والغذاء والمرافق، فيما بلغ متوسط زمن الاستجابة للبلاغات دقيقة و13 ثانية فقط.



وأشار إلى أن موسم الحج الماضي لم يشهد تسجيل أي حالة تسمم غذائي، مؤكدًا تنفيذ شبكة بنية تحتية متقدمة في المشاعر المقدسة بمساحة تصل إلى 4.6 ملايين م2، تشمل الطرق والإنارة والجسور والأنفاق ومجاري السيول، إلى جانب تشغيل أكثر من 22 ألف كادر ميداني ضمن منظومة تشغيلية ورقمية متكاملة.



حد ارتفاع أسعار «السكني والتجاري»



وأوضح الوزير الحقيل تفاصيل اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، مبينًا أن اللائحة تستهدف الحد من مخاطر ارتفاع الأسعار في القطاعين السكني والتجاري داخل المدن.



وأكد أن اللائحة تعتمد على مجموعة من المعايير لتحديد العقارات الخاضعة للرسوم، من بينها مدة بقاء الوحدة العقارية شاغرة، والنطاق الجغرافي، ونوع الاستخدام.



وأشار إلى أن تفعيل هذه السياسة سيتم عند الحاجة فقط، استنادًا إلى مؤشرات تصدرها الهيئة العامة للعقار، بما يضمن مرونة التطبيق وفقًا لمتغيرات السوق.



وأضاف أنه سيتم رصد المدن وتقييمها بشكل دوري وفق مؤشرات متعددة تشمل مستويات الدخل، والإيجارات، ومعدلات التضخم، وذلك لتحديد التوقيت المناسب لتطبيق السياسة.



ولفت إلى وجود فترة تطبيق تمتد لعام كامل، يتم خلالها قياس التحديات في مختلف المدن قبل الانتقال إلى التفعيل الكامل للأدوات التنظيمية.

صالح الجاسر



الجاسر: توفير 3 ملايين مقعد عبر 6 مطارات سعودية



وفي قطاع النقل، أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر توفير أكثر من 3 ملايين مقعد عبر 6 مطارات سعودية مرتبطة بـ300 مطار حول العالم، مع تسخير أحدث التقنيات التشغيلية لاستقبال أكثر من 1.5 مليون حاج.



وأوضح أن منظومة النقل أعدت 110 خطط تشغيل وطوارئ، يشارك في تنفيذها أكثر من 46 ألف كادر، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة لأكثر من 6 آلاف كيلومتر من الطرق، والتوسع في استخدام تقنية تبريد الطرق بالمشاعر المقدسة.



وأضاف أن مبادرة «مسافر بلا حقيبة» ستشمل هذا العام جميع الحجاج الدوليين لأول مرة، بما في ذلك نقل عبوات زمزم، فيما يشهد الموسم تشغيل أكثر من 3 آلاف حافلة لنقل الحجاج من مساكنهم إلى المسجد الحرام، إضافة إلى نحو 5 آلاف حافلة للنقل الترددي داخل المشاعر المقدسة.

فهد الجلاجل



الجلاجل: زيادة مراكز الرعاية العاجلة 3 أضعاف



من جهته أكد وزير الصحة فهد الجلاجل أن المملكة تواصل تطوير منظومة الحج عامًا بعد عام، حتى أصبح موسم الحج نموذجًا عالميًا متقدمًا يعكس مستوى العناية الكبيرة التي توليها الدولة لضيوف الرحمن وخدمة الإنسان.



وأوضح أن القطاع الصحي في المشاعر المقدسة يشهد توسعًا كبيرًا، حيث جرى رفع عدد مراكز الرعاية العاجلة إلى 25 مركزًا بزيادة تتجاوز ثلاثة أضعاف، بما يعزز سرعة الاستجابة للحالات الصحية المختلفة خلال الموسم.



وبيّن أن الطاقة السريرية تجاوزت 20 ألف سرير في مكة المكرمة والمدينة المنورة، منها 3800 سرير مخصص داخل المشاعر المقدسة، بهدف رفع جاهزية الاستيعاب الطبي للحالات الطارئة والحرجة.



7700 مسعف يعملون ميدانياً في الحج



وأشار إلى أن منظومة الحج الصحية تضم أكثر من 7700 مسعف يعملون ميدانيًا في مواقع الحج، إضافة إلى أكثر من 52 ألف ممارس صحي يشاركون في تقديم الخدمات الطبية لضيوف الرحمن.



ولفت إلى أن المملكة تُعد رائدة عالميًا في مجال طب الحشود، حيث تم اعتماد مركز طب الحشود كمركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية، بما يعزز تبادل الخبرات وتطوير الممارسات الصحية في إدارة التجمعات الكبرى.



وأضاف أن التقنيات الحديثة باتت جزءًا أساسيًا من الخدمات الصحية خلال الحج، بما في ذلك استخدام الروبوت في بعض العمليات المعقدة، إلى جانب تعزيز الجاهزية الإسعافية عبر أسطول يضم أكثر من 3000 مركبة إسعاف، و11 طائرة إسعاف جوي لدعم الحالات الحرجة.



ونوه إلى أن المنظومة الصحية تواصل استعداداتها بشكل متكامل لضمان سلامة الحجاج وتقديم رعاية طبية متقدمة على مدار الساعة.