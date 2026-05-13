شكا لبنان اليوم (الأربعاء)، إيران إلى مجلس الأمن الدولي، واتهمها بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية، وتوريط لبنان في الصراع مع إسرائيل رغماً عن مؤسساته الدستورية، وفق ما أعلن مندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة أحمد عرفة.



وأكد الدبلوماسي عرفة إرسال وزارة الخارجية اللبنانية شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، موضحاً إن لبنان يطالب وفقاً للقانون الدولي، بمحاسبة إيران على أفعالها التي تتعارض مع المصالح اللبنانية وأدت إلى حرب مدمرة ذات عواقب كارثية.



وأوضح المندوب الدائم اللبناني أن بيروت اتهمت الأجهزة الإيرانية، بما فيها الحرس الثوري، بارتكاب أعمال غير قانونية وتجاهل قرارات الحكومة اللبنانية بشكل صارخ، مبيناً أن آلاف الأشخاص في لبنان أُصيبوا وقُتلوا، وأُجبر أكثر من مليون مواطن على النزوح من ديارهم، وتكبدت البلاد خسائر مادية غير مسبوقة، واحتلت إسرائيل جزءاً من الأراضي اللبنانية، وأقامت مناطق أمنية هناك.



وأشار إلى أن التصعيد العسكري بدأ بعد أن قصف عناصر من حزب الله شمال إسرائيل في الثاني من مارس، وبحسب الشكوى فإن طهران تجاهلت قرار الحكومة اللبنانية بطرد السفير الإيراني لديها، محمد رضا شيباني، ومطالبته بمغادرة البلاد قبل يوم 29 مارس، وهو ما يعد انتهاكاً لأحكام معاهدة فيينا.



في الوقت ذاته، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 2896 شخصاً وإصابة 8824 آخرين، جراء القصف الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس الماضي.