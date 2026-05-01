أفصحت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم (الجمعة)، أن طهران أرسلت أحدث مقترحاتها للمفاوضات مع الولايات المتحدة إلى الوسطاء الباكستانيين.

إسلام آباد تنقل المقترح لواشنطن

وقالت وكالة الأنباء الإیرانیة الرسمية (إرنا)، إن طهران أرسلت أحدث مقترحاتها إلى الوسطاء الباكستانيين، الخميس.

وكان الموعد النهائي لإرسال الرد الإيراني المعدل، اليوم الجمعة،بعدما رفض ترمب النسخة السابقة من الاقتراح، وفق ما أوردت شبكة CNN .

ونقلت شبكة CBS News الأمريكية عن مسؤولين في باكستان قولهم، إن إسلام آباد نقلت المقترح الإيراني المعدل إلى واشنطن.

وسعى العرض الإيراني السابق إلى تأجيل مناقشة القضايا النووية إلى مرحلة لاحقة، وهو ما رفضه الرئيس دونالد ترمب.

وأعرب المسؤولون الباكستانيون عن تفاؤلهم بأن التوصل إلى اتفاق بات أقرب مقارنة بالفترة التي سبقت تقديم المقترح الإيراني الجديد.

وكانت الشبكة الأمريكية نقلت عن مصادر باكستانية، قولها: إن إيران قد تقدم مقترحاً معدلاً للسلام، اليوم، موضحة أن الوسطاء يتوقعون رداً جديداً بعد رفض الرئيس دونالد ترمب النسخة السابقة. وأشارت المصادر إلى وجود مؤشرات على تقدم المفاوضات رغم استمرار حالة الغموض.

طهران تؤكد أن باكستان الوسيط الرسمي

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن باكستان ستبقى الوسيط الرسمي للمحادثات مع أمريكا. واعتبر المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي أنه من غير الواقعي توقع نتائج سريعة من المحادثات، لافتا إلى أن طهران تسعى إلى الوصول إلى مسار يمكن من خلاله التأكيد على انتهاء خطر الحرب بشكل كامل.

وأعلن ترمب، الخميس، أن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، معتبراً أن الإيرانيين يتفاوضون من موقف ضعف وأن القيادة الإيرانية في وضع سيئ للغاية.

وقال لصحفيين في المكتب البيضوي إن الحصار على إيران يخنقها.. فهي لا تجني أي أموال من النفط نتيجة الحصار، مؤكداً أن الاقتصاد الإيراني ينهار.

وأضاف، لدينا مشكلة؛ لأنه لا أحد يعرف من هم القادة في إيران.. نحن نتعامل مع الصف الثالث في إيران بعد مقتل قادة الصفين الأول والثاني. كما قال: أنا وعدد قليل من يعلم تفاصيل المحادثات مع إيران.

وشدد على أنه لا يمكن أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً، مضيفاً: إيران قد تسلمنا الغبار النووي.. سنحصل على الغبار النووي بشكل أو بآخر.