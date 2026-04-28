أعلنت موسكو أنها تعتزم تقديم أفكار لواشنطن، في إطار وساطة بين أمريكا وإيران. وقال موقع «روسيا اليوم»: في ظل استمرار استعصاء المسار المباشر بين واشنطن وطهران، تبرز موسكو لاعباً وسيطاً.



وأضاف أن روسيا أعلنت عزمها طرح أفكار على الإدارة الأمريكية.

ويأتي الإعلان الروسي غداة لقاء الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية العراقي عباس عراقجي في سانت بطرسبورغ، أمس الإثنين.

وأكد بوتين أن موسكو ستبذل كل ما في وسعها للمساعدة في إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وجاءت زيارة عراقجي في إطار جولة خارجية شملت سلطنة عمان وباكستان التي تقود الوساطة بين طهران وواشنطن.

وعقدت واشطن وطهران جولة مفاوضات أولى في إسلام أباد في وقت سابق من أبريل الجاري. وفي ظل تعثّر الجهود لاستئناف المباحثات، تأتي جولة عراقجي الخارجية التي زار خلالها باكستان مرتين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتسعى روسيا للتوسط من أجل المساعدة في استعادة الهدوء بمنطقة الشرق الأوسط، في أعقاب الحرب على إيران، إذ يسري منذ نحو ثلاثة أسابيع وقف لإطلاق النار تم التوصل إليه بعد أكثر من 40 يوماً من الحرب.

وعرضت موسكو أكثر من مرة مقترحاً لتخزين اليورانيوم الإيراني المخصب لديها كآلية لتهدئة التوترات القائمة، غير أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض من الولايات المتحدة.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً على إيران في 28 فبراير الماضي، لتردّ الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل ودول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل الجاري هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وفي 11 أبريل، استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفضِ إلى اتفاق، ليعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 21 من الشهر ذاته تمديد الهدنة، بناء على طلب الوساطة الباكستانية «إلى حين تقديم طهران مقترحها» بشأن المفاوضات، دون تحديد سقف زمني.