كشفت وسائل إعلام أمريكية هوية منفذ حادثة إطلاق النار التي هزّت حفل مراسلي البيت الأبيض، مساء السبت، وسط تساؤلات واسعة حول خلفياته ودوافعه، بعد أن تبيّن أنه شاب يعمل في مجال التعليم ويحمل سيرة مهنية «طبيعية» قبل أن يتحول إلى منفذ هجوم مسلح.

هوية المنفذ: معلّم ثلاثيني من كاليفورنيا

أفادت مصادر أمنية بأن مطلق النار يُدعى كول توماس ألين (31 عاماً)، وينحدر من مدينة تورانس بولاية كاليفورنيا، حيث يعمل معلماً، وقد سبق أن حاز على جائزة «معلم الشهر» في مقاطعة لوس أنجلوس.

وبحسب تقارير أخرى، يمتلك خلفية في علوم الحاسب، ما يعكس مساراً مهنياً مستقراً نسبياً قبل الحادثة، دون مؤشرات علنية واضحة على توجهات متطرفة.

«ذئب منفرد».. رواية أولية من ترمب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن المشتبه به «تم القبض عليه» وكان يحمل عدة أسلحة، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية ترجّح أنه تصرّف بمفرده، في ما وصفه بـ«هجوم الذئب المنفرد».

وأضاف أن السلطات لا تعتقد بوجود ارتباطات تنظيمية حتى الآن، مع استمرار التحقيقات لكشف الدوافع الحقيقية وراء الهجوم.

من قاعة الاحتفال إلى فوضى أمنية

وقعت الحادثة أثناء حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض

في واشنطن، حين اندفع المسلح متجاوزاً الحواجز الأمنية وأطلق النار قرب موقع الفعالية، ما استدعى تدخلاً سريعاً من جهاز الخدمة السرية.

وأُجلي ترمب وكبار المسؤولين بشكل عاجل، فيما تمكنت القوات الأمنية من السيطرة على المشتبه به خلال دقائق، دون تسجيل وفيات، رغم إصابة أحد العناصر الأمنية الذي أنقذته سترته الواقية.

أسلحة متعددة وثغرة أمنية

أظهرت التحقيقات الأولية أن المنفذ كان مسلحاً ببندقية وقطع سلاح أخرى، بينها سكاكين، ما أثار تساؤلات حول كيفية تمكنه من تجاوز نقاط التفتيش والوصول إلى محيط الحدث.

ويرجّح مسؤولون أن ثغرة في محيط التفتيش الخارجي مكّنته من الاقتراب، قبل أن يتم تحييده سريعاً.

خلفية «هادئة».. ونهاية صادمة

يثير التحول المفاجئ في سلوك المشتبه به—من معلّم حاصل على تقدير مهني إلى منفذ هجوم مسلح—تساؤلات واسعة في الأوساط الأمريكية، خصوصاً مع غياب دوافع واضحة حتى الآن.

وتواصل السلطات تحقيقاتها لمعرفة ما إذا كان الهجوم يستهدف شخصيات سياسية بعينها، أم أنه فعل فردي بدوافع شخصية أو نفسية، في واحدة من أخطر الحوادث الأمنية التي تطال فعالية إعلامية بهذا الحجم