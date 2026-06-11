كشف مسؤولون أمريكيون اليوم (الخميس) عن خطط للسيطرة على جزيرة خارك الإيرانية، مؤكدين أنها أُرجئت مراراً نظراً لما تنطوي عليه من مخاطر عالية.



وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إلى جانب مسؤولين في الإدارة الأمريكية، لشبكة «سي إن إن»، إن البنتاغون وضع منذ أشهر خططاً للسيطرة على جزيرة خارك الإيرانية، التي تعد شرياناً حيوياً لصادرات النفط الإيرانية، إلا أن هذه الخطط أُرجئت مراراً بسبب المخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها العملية.



وأوضح المسؤولون أن التقدير السائد داخل البيت الأبيض والبنتاغون هو أن السيطرة على جزيرة خارك، أو تدمير البنية التحتية للطاقة فيها، من شأنه أن يؤدي فعلياً إلى شل الاقتصاد الإيراني وتقليص قدرات طهران إلى حد يمنعها من مواصلة الحرب.



وأضافوا أنهم أبلغوا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن مثل هذه العملية ستتطلب على الأرجح أعداداً كبيرة من القوات البرية، وقد تؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة في صفوف القوات الأمريكية.



وأشار المسؤولون إلى أن البيت الأبيض والبنتاغون اعتبرا، بناءً على هذه التقديرات، أن أي تحرك للسيطرة على جزيرة خارك يمثل خيار المرحلة النهائية أو «الملاذ الأخير»، وقد يغير موازين الحرب، لكنه يأتي بكلفة مرتفعة للغاية.



ولفتوا إلى أن الجيش الأمريكي نفذ سابقاً عدة غارات جوية واسعة على منشآت عسكرية في جزيرة خارك، إلا أن تلك الهجمات تجنبت عمداً استهداف البنية التحتية الحيوية للطاقة في الجزيرة.



من جهته، نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن تهديد ترمب المتجدد بقصف إيران يهدف إلى زيادة الضغط على طهران لإبداء مزيد من المرونة في المفاوضات المتعلقة ببرنامجها النووي.



وكان ترمب قد قال لشبكة «فوكس نيوز»: «نحن لا نضرب إيران بما يكفي حتى الآن»، مضيفاً: «أفضل الاستيلاء على جزيرة خارك، لكنني لست متأكداً».



وأشار إلى أنه غير محْبَط بشأن إيران، معتبراً أن الاتفاق المحتمل قد يكون «أعظم اتفاق في التاريخ»، متوعداً بتوجيه ضربات قاسية لإيران إذا فشلت في توقيع اتفاق.



وأضاف: «انتهى أمر إيران، ويمكننا إدخال قواتنا غداً، لكنني لا أريد إرسال قوات برية».