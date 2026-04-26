في أول تعليق له عقب حادث إطلاق النار داخل فندق «هيلتون» بواشنطن، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ما جرى بأنه «ليلة استثنائية»، مشيداً بسرعة وبسالة تعامل جهاز الخدمة السرية وجهات إنفاذ القانون مع الحادث.

وقال ترمب: «تم القبض على مطلق النار، وأوصيت بأن يستمر الحفل، لكننا سنلتزم بالكامل بتوجيهات الجهات الأمنية، التي ستتخذ قرارها قريباً»، مؤكداً أن مجريات الأمسية «ستكون مختلفة تماماً عما خُطط لها»، مع إمكانية إعادة تنظيم الحدث لاحقاً.

إجلاء فوري.. والتزام بالبروتوكول

وكشف ترمب أن جهات إنفاذ القانون طلبت مغادرة الموقع فوراً وفق الإجراءات المعمول بها، مضيفاً: «سنغادر على الفور»، في إشارة إلى الإجلاء الاحترازي الذي شمل الرئيس ونائبه من قاعة الحفل، عقب سماع إطلاق النار داخل بهو الفندق.

طمأنة الرأي العام

وحرص ترمب على توجيه رسائل طمأنة، مؤكداً أن السيدة الأولى ونائب الرئيس وكافة أعضاء الحكومة «في حالة جيدة تماماً»، دون تسجيل أي إصابات، رغم حالة التوتر التي رافقت الحادث.

مؤتمر صحفي خلال 30 دقيقة

وأعلن الرئيس الأمريكي عزمه عقد مؤتمر صحفي خلال 30 دقيقة من قاعة الإحاطة في البيت الأبيض، لعرض تفاصيل ما جرى، مشيراً إلى أنه تواصل مع منظمي الحدث، وأنه سيتم إعادة جدولته خلال 30 يوماً.

تفاصيل الحادث.. وتحرك سريع

وكان فندق «هيلتون» في العاصمة الأمريكية قد شهد استنفاراً أمنياً واسعاً، عقب سماع إطلاق نار داخل بهوه، تزامناً مع حضور ترمب حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن فريق الحراسة بادر بإخراج الرئيس ونائبه سريعاً، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحييد المشتبه به واعتقاله خلال وقت وجيز.

السيطرة على الموقف واستئناف الفعاليات

وأكدت مصادر إعلامية أن الموقع أصبح آمناً بعد السيطرة على الحادث، مع استئناف فعاليات الحفل وسط إجراءات أمنية مشددة، في وقت أبدى فيه ترمب رغبته بالعودة للمشاركة، في خطوة تهدف إلى طمأنة الحضور والتأكيد على استقرار الأوضاع.