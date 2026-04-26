شهد فندق هيلتون في العاصمة الأمريكية واشنطن حالة استنفار أمني، عقب سماع إطلاق نار داخل بهو الفندق، تزامنًا مع حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

إجلاء سريع للرئيس ونائبه

وأفادت مصادر إعلامية بأنه جرى إخراج الرئيس ترمب ونائبه من قاعة الحفل بشكل عاجل، بواسطة فريق الحراسة، فور سماع صوت إطلاق النار، في إجراء احترازي لضمان سلامتهما.

تحييد المشتبه به واعتقاله

وأكدت شبكة «سي إن إن» أن مطلق النار تم تحييده داخل بهو الفندق، فيما أشارت «فوكس نيوز» إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت لاحقًا من اعتقاله، والسيطرة على الوضع خلال وقت وجيز.

لا إصابات بين الرئيس ومرافقيه

وفي أول تأكيد رسمي، نقلت «سي إن إن» عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن الرئيس ترمب وأعضاء إدارته بخير ولم يصب أي منهم بأذى، رغم حالة التوتر التي صاحبت الحادث.

عودة الحفل بعد تأمين الموقع

وأوضحت مصادر إعلامية أن الموقع أصبح آمنًا بعد السيطرة على الموقف، مع استئناف فعاليات حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، وسط إجراءات أمنية مشددة.

رسائل طمأنة سريعة

وفي تطور لاحق، أفادت «فوكس نيوز» بأن الرئيس ترمب سيعود للمشاركة في الحفل بعد تأمين المكان، في خطوة هدفت إلى طمأنة الحضور والتأكيد على استقرار الوضع.