شهدت مدينة شيكاغو الأمريكية حادثة إطلاق نار داخل أحد المستشفيات، أسفرت عن مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر بجروح حرجة، بعدما تمكن متهم كان قيد الاحتجاز من الحصول على سلاح وإطلاق النار قبل أن يلوذ بالفرار.

تفاصيل الحادث داخل المستشفى

وأفادت الشرطة أن المتهم، الذي كان موقوفاً على خلفية قضية سرقة، نُقل صباح السبت إلى مستشفى «إنديفور هيلث السويدي» لتلقي العلاج، حيث خضع لإجراءات تفتيش باستخدام أدوات كشف المعادن، وكان تحت مرافقة أمنية مشددة.

وبحسب بيان المستشفى، تمكن المتهم لاحقاً من الحصول على سلاح ناري داخل المنشأة، وبدأ بإطلاق النار نحو الضباط المرافقين له، ما أدى إلى إصابة اثنين من رجال الشرطة، أُعلن لاحقاً وفاة أحدهما داخل المستشفى، فيما نُقل الآخر في حالة حرجة وهو «يصارع من أجل حياته».

فرار قصير وانتهاء بالمداهمة

وتمكن المتهم من الفرار من موقع الحادث، قبل أن يتحصن داخل منزل خاص يبعد عدة شوارع، لتطوقه قوات الشرطة ووحدات التدخل السريع (SWAT)، وتلقي القبض عليه بعد وقت قصير.

وأعلنت السلطات ضبط سلاح ناري في موقع الحادث، إضافة إلى العثور على «سلاح ثالث» خلال عملية المداهمة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة كيفية حصول المتهم على السلاح رغم إجراءات التفتيش.

إغلاق المستشفى وتحقيقات جارية

وعقب الحادث، فرضت إدارة المستشفى إغلاقاً كاملاً على المنشأة، مؤكدة عدم وجود تهديد نشط، وأن جميع المرضى والموظفين في أمان، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في ملابسات الواقعة.

ضحايا الواجب.. ورسائل رسمية

وكشف قائد شرطة شيكاغو لاري سنيلينغ أن الشرطي المتوفى يبلغ من العمر 38 عاماً، وخدم في الشرطة لمدة 10 سنوات، بينما يبلغ المصاب 57 عاماً ولديه 21 عاماً من الخدمة.

ووصف سنيلينغ الحادث بأنه «خسارة عبثية لحياة ضابط كان يؤدي واجبه لحماية المدينة»، مشيراً إلى أن «هذه المخاطر جزء من طبيعة العمل الشرطي».

من جانبه، وصف عمدة شيكاغو براندون جونسون الحادثة بـ«المأساة»، مقدماً شكره لرجال الشرطة على جهودهم اليومية في حماية المجتمع.