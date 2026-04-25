تحركات خلف الكواليس تشهدها الساحة السياسية الإسرائيلية، من شأنها إعادة رسم خارطة اليمين، ما يمكن أن يقود إلى تهديد زعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



الاتصالات المكثفة تجري بين شخصيات بارزة لتأسيس إطار سياسي جديد يُعرف مبدئيًا باسم «الليكود ب»، في خطوة تستهدف تشكيل حكومة واسعة دون مكونات متطرفة.



وكشفت «القناة 12» العبرية، أن هذه التحركات تجري بعيدًا عن الأضواء، رغم أن التقديرات تشير إلى أن أي تغيير ملموس قد يستغرق عدة أشهر.



وحسب المصادر الإسرائيلية، فإن الاتصالات الجارية في الوقت الراهن تضم شخصيات بارزة من اليمين، بينها يولي إدلشتاين، موشيه كحلون، وجلعاد إردان، إضافة إلى أسماء أخرى، في إطار محاولة بناء تيار يميني رسمي بعيداً عن الاستقطاب الحاد.



وأفادت المصادر، بأن المبادرة التي يجري دراستها تسعى إلى تشكيل كيان سياسي لا يكون تابعًا لأي من المعسكرين التقليديين، سواء بقيادة بنيامين نتنياهو أو خصومه مثل نفتالي بينت وغادي آيزنكوت.



وتركز التفاهمات الأولية، وفق المصادر ذاتها، على تشكيل حكومة واسعة، تستند إلى ما يُوصف بـ«اليمين الرسمي»، مع استبعاد القوى التي تُصنّف على أنها متشددة، في محاولة لكسر حالة الجمود السياسي.



وعلى الرغم من حالة التوافق النسبي على الخطوط العامة، فإن المشروع لايزال يواجه تحديًا جوهريًا يتمثل في هوية المرشح لرئاسة الحكومة.



فبينما تدعم بعض الأطراف أسماء مثل بينت أو آيزنكوت، لا يزال آخرون يفضلون بقاء بنيامين نتنياهو، ما يخلق فجوة داخلية قد تعرقل بلورة الكيان الجديد. وتبرز شخصية جلعاد إردان كعنصر محوري، إذ تشير تقديرات إلى تردده في الانضمام، مع دراسة خيار الترشح للقيادة في مرحلة ما بعد نتنياهو.