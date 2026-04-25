أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خضوعه أخيرا لعلاج سري من سرطان البروستاتا، بالتزامن مع نشر نتائج فحصه الطبي السنوي.

ويعد هذا الإعلان الأول من نوعه الذي يكشف فيه نتنياهو، البالغ من العمر 76 عامًا وأطول رؤساء الحكومات بقاءً في المنصب لدى الكيان المحتل، عن إصابته بالسرطان.

وكان نتنياهو قد خضع في ديسمبر 2024 لعملية جراحية لعلاج تضخم البروستاتا، دون أن يُعلن حينها عن تفاصيل إضافية تتعلق بحالته الصحية.

وبحسب مصدر مطّلع لشبكة «CNN»، فإن التشخيص تم قبل عدة أشهر، فيما بدأ نتنياهو العلاج الإشعاعي قبل نحو شهرين ونصف، وأنهى جلساته أخيرًا.

وقال نتنياهو إنه خضع لعلاج إشعاعي موجه، مؤكدًا أن «البقعة السرطانية اختفت تماما»، مضيفًا أنه يتمتع بحالة صحية جيدة، وأن ما مر به كان «مشكلة صحية محدودة في البروستاتا وتمت معالجتها بالكامل».