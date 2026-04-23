كشفت تقييمات استخباراتية أمريكية حديثة أن إيران لا تزال تحتفظ بقدرات عسكرية كبيرة، رغم تأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وكبار مسؤولي البنتاغون أن الهجمات على إيران أدت إلى تدمير واسع لقدراتها العسكرية.



ونقلت شبكة «سي بي إس» عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على التقييمات الاستخباراتية قولهم إن القدرات العسكرية الإيرانية المتبقية أكبر مما يعلنه البيت الأبيض والبنتاغون. وبحسب ثلاثة من هؤلاء المسؤولين، فإن نحو نصف مخزون إيران من الصواريخ الباليستية ومنظومات الإطلاق بقي سليماً، حتى مع بدء سريان وقف إطلاق النار مطلع أبريل الجاري.



أضرار كبيرة



وأشار المسؤولون إلى أن نحو 60% من القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني لا تزال قائمة، بما في ذلك الزوارق السريعة الهجومية، وذلك بعد هجمات استهدفت سفناً تجارية في مضيق هرمز أمس (الأربعاء).



وأكد المسؤولون أن القوة الجوية الإيرانية تعرضت لأضرار كبيرة، لكنها لم تُدمّر بالكامل، مبينين أن نحو ثلثي سلاح الجو الإيراني لا يزال يعمل، رغم القصف الأمريكي الإسرائيلي المكثف الذي استهدف آلاف المواقع، بما في ذلك منشآت التخزين والإنتاج.



وذكرت مصادر مطلعة أن نصف منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية لا تزال سليمة، فيما لا تزال آلاف الطائرات المسيّرة ضمن ترسانة طهران. وقال مسؤول أمريكي إن التقييمات تُظهر أن العملية دمّرت جزءاً كبيراً من البحرية التقليدية لإيران، لكن بحرية الحرس الثوري، المصممة لحروب غير تقليدية وتعتمد على زوارق صغيرة، لا تزال قائمة جزئياً، وتواصل عرقلة حركة شحن النفط في مضيق هرمز.



تحذير استخباراتي



وأوضح الفريق جيمس آدامز من وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية أن إيران لا تزال قادرة على إلحاق أضرار، مشدداً على أنها تمتلك آلاف الصواريخ والطائرات المسيّرة الانتحارية القادرة على تهديد القوات الأمريكية وشركائها في المنطقة، رغم تراجع قدراتها.



من جانبه، قال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل إن الحرب كانت ناجحة، مشيراً إلى استهداف أكثر من 13 ألف موقع إيراني خلال أقل من 40 يوماً. وأضاف أن 92% من أكبر سفن البحرية الإيرانية دُمّرت، إلى جانب تدمير نحو 44 سفينة مخصصة لزرع الألغام.



رفض أمريكي للتشكيك



ووصف بارنيل التشكيك الإعلامي بأنه «دليل نجاح بحد ذاته»، معتبراً أن ما تعرضت له إيران يمثل أكبر تدمير بحري خلال ثلاثة أسابيع منذ الحرب العالمية الثانية.



وكان دونالد ترمب ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث قد أكدا أن الهجمات الأمريكية دمّرت القدرات العسكرية الإيرانية إلى حد كبير.