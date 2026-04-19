فيما لا تزال المواقف الإيرانية غير واضحة بشأن الموافقة على مشاركة وفدها في مفاوضات إسلام آباد، تضاربت الأنباء حول مشاركة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في الجولة الثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، المقررة مساء غد الاثنين، والتي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في تصريح لشبكة «إي بي سي نيوز»، إن فانس لن يقود الوفد الأمريكي المتجه إلى باكستان للتفاوض مع إيران لأسباب أمنية، مضيفاً: «لم يتمكن جهاز الخدمة السرية من التجهيز للرحلة خلال وقت قصير، قبل 24 ساعة فقط، ولذلك لن يذهب لأسباب أمنية.. جي دي رائع».



البيت الأبيض يؤكد مشاركة فانس



في المقابل، قال مسؤول أمريكي إن نائب الرئيس سيتوجه إلى إسلام آباد برفقة المبعوثين الخاصين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. كما ذكر المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز أن فانس سيقود وفد واشنطن في مفاوضات الاثنين، وهو ما عززته تصريحات للبيت الأبيض أكدت حضوره الجولة القادمة إلى جانب ويتكوف وكوشنر.



من جانبها، أفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية شبه الرسمية بأن طهران لم تتخذ قراراً بعد بإرسال وفد تفاوضي إلى إسلام آباد، في ظل استمرار الحصار البحري، مشيرة إلى استمرار تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني خلال الأيام الأخيرة، عقب انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات.



شروط إيرانية للمشاركة



وأوضحت الوكالة أن تبادل الرسائل يُعد امتداداً للمسار الذي جرى خلال الجولة الأولى، والتي انتهت بالفشل نتيجة ما وصفته بـ«الطموحات الأمريكية المبالغ فيها». وأضافت أن الوسيط الباكستاني نقل مجدداً رسائل متبادلة خلال الفترة الأخيرة.



ونقلت عن الفريق الإيراني تأكيده أنه «طالما ظل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن الحصار البحري قائماً، فلن تكون هناك أي مفاوضات».



إجراءات أمنية باكستانية



في الوقت ذاته، أعلنت شرطة إسلام آباد إغلاق «المنطقة الحمراء» بالكامل أمام حركة المرور حتى إشعار آخر، تزامناً مع وصول وفود أجنبية. ودعت المواطنين إلى استخدام طرق بديلة والتعاون مع الجهات المختصة لضمان انسيابية الحركة والحفاظ على الأمن.



كما أعلنت إدارتا إسلام آباد وروالبندي تعليقاً فورياً لحركة النقل العام ونقل البضائع في المدينتين، فيما أكد نائب مفوض شرطة إسلام آباد، عبر حسابه في منصة «إكس»، تعليق حركة النقل الثقيل والعام حتى إشعار آخر، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الجهات الأمنية.



وصول وفد أمني أمريكي



في السياق ذاته، أفادت قناة «جيو نيوز» الباكستانية بوصول فريق تمهيدي من الولايات المتحدة إلى إسلام آباد، مع استعداد باكستان لاستضافة الجولة الثانية من المحادثات بين واشنطن وطهران.



وأوضحت أن السلطات شددت الإجراءات الأمنية في العاصمة، وأغلقت المنطقة الحمراء، ضمن ترتيبات استقبال الوفود الأجنبية، فيما ذكر صحفي باكستاني أن المفتش العام لشرطة إسلام آباد زار المنطقة الحمراء وفندق «سيرينا» المتوقع أن يستضيف المفاوضات.