أثارت واقعة رفض النجم الجزائري رياض محرز نجم الأهلي السعودي التقاط صورة تذكارية مع إحدى المشجعات جدلاً واسعاً، بعدما أعلنت المشجعة المعروفة بـ«الخالة مريم» رفع دعوى قضائية ضده.

وقالت «الخالة مريم» في مقطع فيديو نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنها تقدمت بشكوى رسمية إلى وكيل الجمهورية بمحكمة الدار البيضاء، تتهم فيها رياض محرز بإهانتها أمام العالم بعد رفضه قبول وردة قدمتها له عقب إحدى الحصص التدريبية، ورفضه التقاط صورة معها.

وأضافت المشجعة، التي وصفت نفسها بأنها «وفية للمنتخب الجزائري»، أنها ستتابع أيضاً مصور الفيديو وناشري المقطع بتهمة التشهير بها، مناشدة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بالتدخل في القضية.

من هي «الخالة مريم»؟

تُعرف «الخالة مريم» بكونها مشجعة مخضرمة ومعروفة في الأوساط الرياضية الجزائرية، وغالباً ما تظهر في المدرجات وخارج الملاعب لدعم المنتخب الوطني الجزائري.

أما رياض محرز، نجم مانشستر سيتي السابق ونادي الأهلي السعودي حالياً، فيُعتبر أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة الجزائرية، وقائد المنتخب الوطني.

وتأتي هذه الواقعة في فترة تحضير المنتخب الجزائري لبطولة كأس العالم 2026، المقرر انطلاقها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بعد أيام، ما جعلها تثير تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدي ومعارضي الدعوى.