صرّح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، بأنه وبناءً على المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات، أسهمت معلومات قدّمتها وزارة الداخلية ممثلةً في المديرية العامة لمكافحة المخدرات إلى الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إحباط محاولة تهريب (267,300) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.

ونوّه المتحدث الأمني بالتعاون القائم مع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بدولة الإمارات العربية المتحدة في متابعة وضبط المواد المخدرة، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس مستوى التكامل والتنسيق الأمني بين البلدين الشقيقين في مواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

وأكد أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمنها وشبابها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباط مخططاتها، والقبض على المتورطين فيها، بما يسهم في حماية المجتمعات من آفة المخدرات.