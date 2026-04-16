كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم (الخميس)، عن فقدان الولايات المتحدة واحدة من أغلى طائراتها المسيّرة خلال الأسبوع الماضي، أثناء تحليقها فوق الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز، في حادثة يكتنفها الغموض.



وأفادت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، نقلاً عن تقرير صادر عن قيادة السلامة البحرية الأمريكية نُشر الثلاثاء، بأن طائرة مسيّرة من طراز MQ-4C Triton تحطمت في 9 أبريل الجاري، دون تحديد موقع الحادثة، لأسباب تتعلق بأمن العمليات.



اختفاء مفاجئ بعد إقلاع من إيطاليا



وأظهرت بيانات موقع تتبع الرحلات الجوية «FlightRadar24» أن الطائرة أقلعت من قاعدة «سيغونيلا» الجوية البحرية في إيطاليا، قبل أن تختفي فوق مياه الخليج العربي في اليوم ذاته.



وبحسب البيانات، كانت الطائرة تحلق فوق مضيق هرمز، لكنها عقب مغادرتها أجواء المضيق بدأت بالهبوط بشكل مفاجئ من ارتفاع 50 ألف قدم إلى نحو 9 آلاف قدم، قبل أن يُفقد الاتصال بها.



رموز استغاثة تكشف لحظات الخطر



وأوضحت بيانات الرحلة أن الطائرة أرسلت الرمز 7400، الذي يشير إلى فقدان الاتصال بمركز التحكم الأرضي، قبل أن تُطلق لاحقاً الرمز 7700، الدال على حالة طوارئ، وذلك بعد نحو 70 دقيقة من بدء الهبوط.



واستمرت الطائرة في بث رمز الطوارئ حتى الساعة 10:12 صباحاً، قبل أن تختفي من على شاشات الرادار على ارتفاع نحو 9250 قدماً.



غموض حول الأسباب



وأكد التقرير أن بيانات التتبع لا تسمح بتحديد سبب فقدان الطائرة، فيما اكتفت البحرية الأمريكية بالإعلان عن تحطم طائرة من هذا الطراز دون تقديم تفاصيل إضافية.



واحدة من الأندر والأغلى



وتُعد طائرة MQ-4C Triton من أبرز الأصول الاستخباراتية لدى البحرية الأمريكية، حيث نشرت واشنطن سرباً منها في جزيرة صقلية لتعزيز قدراتها في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.



وتصف شركة «نورثروب غرومان»، المصنعة للطائرة، هذا الطراز بأنه من الأكثر تقدماً عالمياً في مهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، إذ يعمل بمحرك نفاث، ويصل مداه إلى نحو 8500 ميل، مع قدرة على التحليق لأكثر من 24 ساعة متواصلة.



كما تُعد هذه المسيّرة من أندر الطائرات في الأسطول الأمريكي، حيث لم يُصنّع منها سوى 20 وحدة فقط، وتصل تكلفة الواحدة إلى نحو 240 مليون دولار، ما يجعلها من بين الأعلى سعراً، إذ تتجاوز تكلفة الطائرة الواحدة ضعف سعر مقاتلة F-35C الشبحية.