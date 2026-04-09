وسط تحذيرات أممية من نفاد المستلزمات الطبية والأدوية والإسعافات الأولية في لبنان، حذر وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، اليوم (الخميس)، من خطورة التصعيد الإسرائيلي في لبنان على المساعي الإقليمية والدولية لتحقيق التهدئة المنشودة في المنطقة.



وأكد عبدالعاطي خلال اتصال هاتفي أجراه مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ضرورة التدخل بشكل سريع لتهدئة الأوضاع بالإقليم وتثبيت وقف إطلاق النار، مؤكداً أن العدوان الإسرائيلي على لبنان يقوض كافة المساعي الإقليمية والدولية لتحقيق التهدئة المنشودة في المنطقة.



مطالبة مصرية باحترام سيادة لبنان



وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن عبدالعاطي نوه بموقف مصر الثابت بضرورة احترام سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه ووقف كافة الاعتداءات الإسرائيلية، بما يضمن استقرار المنطقة وتجنيبها مخاطر الانزلاق نحو فوضى شاملة.



من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية ⁠إن ‌بعض المستشفيات في لبنان ​قد تنفد ⁠لديها مستلزمات الإسعافات الأولية المنقذة ⁠للحياة خلال أيام نتيجة نقص الإمدادات بعد ​الخسائر البشرية الكبيرة التي خلفتها الغارات الإسرائيلية واسعة ⁠النطاق أمس.



وقال ممثل ‌منظمة الصحة العالمية ​في لبنان ​عبدالناصر أبوبكر إن هناك نقصاً ⁠في بعض ​مستلزمات علاج ⁠الإصابات، ‌وقد تنفد خلال أيام قليلة، مضيفاً: إن مستلزمات الإسعافات ‌الأولية المنقذة للحياة تشمل الضمادات والمضادات الحيوية والمسكنات ​لعلاج المصابين بجروح ناجمة عن الحرب.



روسيا تندد بهجمات إسرائيل



بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على لبنان، وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة نزاع إسرائيل ولبنان.



وأكدت زاخاروفا، في بيان صحافي، أن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا الأبرياء وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، مبينة أن إسرائيل نفذت الهجوم فور دخول الاتفاق الأمريكي الإيراني لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين حيز التنفيذ، وحين أصبح التوصل إلى تسوية دبلوماسية للأزمة العسكرية والسياسية الحادة في المنطقة ممكناً.



وأضافت: إن مثل هذه الأعمال العدوانية تهدد بتقويض عملية التفاوض الجارية، وتزيد بشكل كبير من خطر استئناف مواجهة مسلحة واسعة النطاق في الشرق الأوسط، مبينة أن موسكو تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة النزاع الإسرائيلي اللبناني، وإلى إعادة توجيه الجهود السياسية والدبلوماسية نحو ضمان التنفيذ الشامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي يحدد بوضوح التزامات الأطراف.



وجددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية تأكيد بلادها موقفها المبدئي الداعم لسيادة الجمهورية اللبنانية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، مشددة على التزام بلادها بالتعاون الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان استقرار مستدام للأوضاع في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط ككل.