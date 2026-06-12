أشعلت النجمة الكولومبية شاكيرا والمغني النيجيري بورنا بوي حفل افتتاح كأس العالم 2026 في ملعب أزتيكا بمكسيكو سيتي، بتقديمهما العرض الأول للأغنية الرسمية للبطولة «داي داي» قبل 90 دقيقة من انطلاق المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا.



وبدأ حفل الافتتاح التاريخي اليوم (الخميس) ليكون الأول من 3 حفلات افتتاحية تقيمها الدول المستضيفة الثلاث لأول مرة في تاريخ المونديال، حيث أديا (شاكيرا وبورنا بوي) الأغنية الرسمية «Dai Dai»، التي تعني بالإيطالية «هيا بنا» أو «تعال»، إضافة لنجوم عالميين ولاتينيين هم: أليخاندرو فرنانديز، بيليندا، داني أوشن، جي بالفين، ليلا داونز، لوس أنخيلس أزوليس، مانا، رايان كاسترو.



كما شاركت «تايلا»، المغنية الجنوب أفريقية، بالنشيد الوطني لجنوب أفريقيا، وقدمت



سلمى حايك (سفيرة كأس العالم 2026) الحفل، وبدوره أدى «أندريا بوتشيلي» النشيد الرسمي للمونديال «DNA» قبل انطلاق المباراة.



يذكر أن الفنانة «شاكيرا» تشارك للمرة الرابعة في حفل افتتاح المونديال بعد 2006 و2010 و2014.