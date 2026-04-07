اقتحمت مليشيات موالية لـ«حزب الله» و«الحشد الشعبي»، اليوم (الثلاثاء)، مبنى القنصلية الكويتية في مدينة البصرة، في تطور يعكس تصعيداً ميدانياً لافتاً، رغم محاولات الأجهزة الأمنية العراقية احتواء الموقف ومنع المتظاهرين من الوصول إلى المقر الدبلوماسي.



اقتحام رغم الإجراءات الأمنية



وأفادت وسائل إعلام عراقية بأن مجموعات من المتظاهرين، كانوا يرفعون أعلام «حزب الله» و«الحشد الشعبي»، تمكنوا من تجاوز الطوق الأمني المحيط بالقنصلية، بعد اشتباكات محدودة مع القوات الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.



ورغم تلك الإجراءات، نجح المحتجون في اقتحام سور القنصلية، في مشهد يعكس هشاشة الوضع الأمني أمام تحركات الفصائل المسلحة، فيما لم تصدر القنصلية الكويتية أو الجهات الرسمية بياناً فورياً بشأن تفاصيل الحادثة.



توتر دبلوماسي سابق



ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من تحرك دبلوماسي كويتي، إذ استدعت وزارة الخارجية الكويتية القائم بالأعمال العراقي في الكويت زيد عباس شنشول، للمرة الثانية، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على خلفية ما وصفته بـ«استمرار الاعتداءات التي تنفذها فصائل مسلحة عراقية وتستهدف الأراضي الكويتية».



تحذير كويتي وتصعيد قانوني



وأكد نائب وزير الخارجية الكويتي بالوكالة عزيز رحيم الديحاني أن استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات ضد الكويت يمثل «عدواناً مباشراً» وانتهاكاً صريحاً للسيادة وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



وطالب الديحاني الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لردع تلك الممارسات، مجدداً تأكيد حق الكويت في الدفاع عن نفسها وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ ما يلزم لحماية أمنها وسلامة أراضيها.