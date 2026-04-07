دانت وزارة خارجية باكستان، اليوم (الثلاثاء)، «الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة التي شنتها إيران على منشآت للطاقة في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية»، بحسب ما أورد بيان للخارجية الباكستانية، الثلاثاء.

واعتبرت باكستان أن «هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وتصعيداً خطيراً يقوّض السلام والاستقرار في المنطقة».

ونقلت «رويترز» عن مسؤول أمني باكستاني، أن إسلام أباد ستصطف مع السعودية بموجب معاهدة الدفاع في حال تصاعد النزاع في الشرق الأوسط.

وجاء ذلك في الوقت الذي أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، اعتراض وتدمير 4 مسيّرات، بعد إعلان اعتراض وتدمير 18 طائرة مسيّرة خلال الساعات الماضية.

وفي البحرين، أعلن مركز الاتصال الوطني أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين اعترضت ودمرت 9 طائرات مسيرة استهدفت البحرين خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدة أن إجمالي ما اعترضته الدفاعات الجوية منذ بدء الهجمات الإيرانية بلغ 188 صاروخاً و477 مسيرة.

في الوقت ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تعامل دفاعاتها مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، في حين قال المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة إن الجهات المختصة تعاملت مع استهداف مبنى لشركة اتصالات بصاروخ إيراني باليستي.

وأشار المكتب إلى أن الحادثة أسفرت عن تعرض شخصين من الجنسية الباكستانية بإصابات متوسطة وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية.

وفي قطر، أعلنت وزارة الدفاع، التصدي لهجوم إيراني بعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدة نجاح القوات المسلحة في إسقاطها جميعاً، كما أعلن الجيش الكويتي، تعامله مع 14 صاروخا باليستياً، وصاروخين من النوع الجوال، و46 طائرة مسيرة. وأكد البيان سقوط شظايا في إحدى المناطق السكنية شمال البلاد، مما تسبب في وقوع إصابات بشرية.