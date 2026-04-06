أوضحت وزارة التعليم لأولياء الأمور خطوات تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي الجديد، وتتمثّل الخطوات في الدخول إلى «نفاذ» ثم الموافقة على الشروط والأحكام، والتأكد من صحة المعلومات الأساسية، ثم اختيار الابن المستحق للتسجيل مع تحديد عنوان السكن وبيانات العنوان الوطني بدقة، ويعقب ذلك ترتيب المدارس المفضلة حسب الأولوية، وقبل كل ذلك إجراء فحص اللياقة الطبي في المراكز الصحية المعتمدة.

وأكدت وزارة التعليم أن تسجيل المستجدين متاح حتى 30 أبريل 2026، ولا وجود لأولوية للتسجيل المبكر، إذ يمكن التسجيل في أي وقت خلال الفترة المتاحة.

وكانت وزارة التعليم أكدت أن الفحص الطبي (اللياقي)، الذي ينفذ بالتعاون مع وزارة الصحة، شرط أساسي لتسجيل الطلاب المستجدين في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية (الصف الأول) في مختلف المناطق والمحافظات في المدارس لتعزيز صحة الطلبة وضمان بداية تعليمية آمنة.

وبينت أن فحص اللياقة يأتي إجراءً أساسيّاً للتسجيل في المدارس وللاطمئنان على صحة الطلبة، ورصد أي مشكلات صحية مبكراً، ما يسهم في تحديد المسار التعليمي الأمثل لكل طالب وطالبة، سواء في التعليم العام أو التربية الخاصة. مشيرة إلى أهمية تعاون أولياء الأمور مع المدارس والمراكز الصحية لإجراء الفحص الطبي لأبنائهم وبناتهم، مشددة على دوره الحيوي في توفير بيئة تعليمية سليمة.