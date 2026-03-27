أعلن الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز مغلق، محذراً من أن أي محاولة للعبور منه ستواجه برد صارم. وقال في بيان، اليوم الجمعة، «يُمنع مرور أي سفينة من وإلى موانئ الدول الحليفة لأعدائنا عبر أي ممر»، بحسب ما نقلت عنه وكالة تسنيم.



وأضاف أن «3 سفن شحن من جنسيات مختلفة حاولت التحرك نحو الممر المحدد في مضيق هرمز لعبور السفن الحاصلة على تصاريح لكنها منعت بعد تحذيرها من بحرية الحرس».



وكان مسؤولون إيرانيون، أفادوا بأن المضيق الحيوي الذي تمر عبره خمس سفن شحن النفط والغاز حول العالم ليس مغلقاً، إلا أن السفن وشركات التأمين تخشى عبوره.



من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: إن الشعب الإيراني مسالم ويحمل تاريخاً حضارياً ضارب الجذور. وأضاف في كلمة ألقاها عبر الفيديو أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، اليوم (الجمعة)، إن بلاده ستواصل الدفاع عن أراضيها طالما كان ذلك ضرورياً.



واعتبر أن الولايات المتحدة قلبت طاولة المفاوضات أكثر من مرة على الرغم من انتهاج إيران المسار الدبلوماسي، في إشارة إلى المفاوضات النووية التي عقدت العام الماضي (2025) قبل أن تطيح بها الغارات الإسرائيلية والأمريكية في يونيو الماضي، فضلاً عن المفاوضات الأخيرة الشهر الماضي (فبراير 2026).



ولفت إلى أن «العدوان الأمريكي الإسرائيلي غير المشروع طال مستشفيات ومدارس ومصافي مياه». وندد بـ«الهجوم المدروس والمُنفَّذ على مراحل» على المدرسة الابتدائية في مدينة ميناب. وأضاف أن «التصريحات المتناقضة للولايات المتحدة التي تهدف إلى تبرير جريمتها، لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تجعلها تتنصل من مسؤوليتها»، واصفاً الهجوم بـ«جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية».



ولفت إلى أنه «لا يمكن إعفاء أمريكا من المسؤولية عن جريمة استهداف المدرسة» التي راح ضحيتها أكثر من 70 طالبة.