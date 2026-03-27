أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، بأن إيران تريد من الولايات المتحدة تقليص مطالبها الواردة في خطة الـ15 نقطة، قبل الموافقة على عقد اجتماع لبحث وقف محتمل لإطلاق النار.



طهران منفتحة على المحادثات



وأضافت المصادر أن إيران منفتحة على احتمال إجراء محادثات، لكنها تعتبر المقترح الأمريكي مبالغاً فيه، لأنه يتضمن مطالب بتفكيك معظم برنامجها النووي، وإنهاء دعمها لحلفائها في المنطقة، وفرض قيود على برنامجها الصاروخي.



ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين وعرب قولهم: إن طهران استبعدت مناقشة برنامجها الصاروخي كنقطة انطلاق للمحادثات، كما لا تريد الالتزام بإنهاء تخصيب اليورانيوم بشكل دائم.



وأضاف المسؤولون أن إيران تطالب بضمانات، ويفضل أن تكون عبر طرف ثالث، بعدم قيام إسرائيل والولايات المتحدة بمهاجمتها مرة أخرى في وقت لاحق.



ولفت مسؤول إيراني إلى أن طهران لا تزال مستعدة للنظر في قيود طُرحت سابقاً على برنامجها النووي، بما في ذلك تخفيف مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.



مراجعة دقيقة للمقترح الأمريكي



ووصف مسؤول إيراني رفيع المستوى، في تصريح لوكالة «رويترز»، المقترح الأمريكي بأنه «أحادي الجانب وغير عادل»، مؤكداً أن «الدبلوماسية لم تتوقف رغم غياب خطة واقعية لمحادثات السلام حتى الآن». وأفاد بأن المقترح الذي نقلته إسلام أباد إلى طهران، خضع لمراجعة دقيقة مساء الأربعاء من قبل مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى وممثل المرشد الإيراني. ولفت إلى أن المقترح يفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات النجاح ولا يخدم سوى المصالح الأمريكية والإسرائيلية، مضيفاً أنه إذا سادت الواقعية في واشنطن، فربما يُمكن إيجاد سبيل للمضي قدماً في حل الأزمة.



وحسب مصادر إيرانية، فإن طهران شددت موقفها بعد اندلاع الحرب، وطلبت ضمانات تمنع أي عمل عسكري في المستقبل، وتعويضات عن الخسائر، وسيادة رسمية على مضيق هرمز.



إطار لاتفاق سلام عبر باكستان



وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قال الخميس، إن تقدماً قد تحقق في المفاوضات مع إيران، مشيراً إلى أن الاتصالات تتم عبر دول وسيطة تنقل الرسائل بين الجانبين.



وأضاف روبيو قبيل توجهه إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا، أن المفاوضات عملية مستمرة ومتغيرة.



فيما أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، أن الولايات المتحدة قدمت عبر باكستان إطاراً لاتفاق سلام مع إيران يتضمن قائمة من 15 نقطة، مشيراً إلى إجراء اتصالات ومحادثات وصفها بأنها قوية وإيجابية بهدف إنهاء الصراع سلمياً.



وقال ويتكوف إنه على خلفية ذلك ونجاحاتنا العسكرية القوية، تلقينا عدة اتصالات من المنطقة ومن أطراف أخرى تريد أن تلعب دوراً في إنهاء هذا الصراع سلميا.