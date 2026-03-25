أكدت روسيا استمرار تواصلها مع الولايات المتحدة بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا، معربة عن أملها في أن تواصل واشنطن جهود الوساطة خلال المرحلة القادمة.



وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن موسكو لا تزال تحافظ على قنوات اتصال قائمة مع الجانب الأمريكي، مشيرًا إلى أن هذه القنوات تتيح تبادل التحديثات بشأن تطورات الوضع.



وأضاف أن بلاده ترحب بالمساعي الأمريكية الرامية إلى تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن روسيا لا تزال منفتحة على الحوار.



وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية للبحث عن مخرج للأزمة الأوكرانية، التي ألقت بظلالها على الأمن والاستقرار في أوروبا والعالم، وسط تعقيدات سياسية وعسكرية متزايدة.



وفي سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية روسية، من بينها صحيفة Vedomosti، بأن وفدًا من أعضاء مجلس الدوما الروسي قد يتوجه إلى الولايات المتحدة خلال الفترة القادمة، في خطوة محتملة لتعزيز قنوات التواصل المباشر بين الجانبين.



وعلّق بيسكوف على هذه الأنباء، مؤكدًا أن الكرملين يرحب بجميع أشكال الحوار مع واشنطن، موضحًا أن أي زيارة من هذا النوع، في حال إتمامها، ستكون في مصلحة البلدين، وقد تسهم في تقريب وجهات النظر بشأن القضايا الخلافية.



ويرى مراقبون أن استمرار الاتصالات الروسية الأمريكية، سواء عبر القنوات الدبلوماسية أو البرلمانية، قد يمثل فرصة لإحياء مسار التفاوض، رغم التحديات القائمة، خاصة في ظل تمسك كل طرف بمواقفه الأساسية.