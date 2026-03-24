وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت الوضع حول المفاوضات مع إيران بأنه «غير مستقر».

وقالت في تصريح لقناة «أيه بي سي»، اليوم الثلاثاء: إن هذه مباحثات دبلوماسية حساسة، ولن تقدم الولايات المتحدة أية بيانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا وضع غير مستقر، ولا يمكن اعتبار الافتراضات بشأن المفاوضات نهائية حتى يعلن عنها البيت الأبيض رسمياً.



من جانبه، أفاد مسؤول باكستاني للقناة بأن هناك مقترحات عدة حول مفاوضات محتملة، بما في ذلك اجتماع مباشر في إسلام أباد، لافتاً إلى أن الاتصالات الأمريكية الإيرانية على الأرجح ستُعقد في غضون 5 أيام بموجب منشور الرئيس دونالد ترمب على منصة «تروث سوشيال»، لكن المسؤول أكد أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بشأن هذه المسألة.



وكتب ترمب عبر منصة «تروث سوشيال» في 23 مارس أن واشنطن وطهران أجرتا مفاوضات جيدة ومثمرة جداً خلال اليومين الماضيين بشأن وقف للأعمال القتالية. ووفقاً له، تستمر المشاورات طوال الأسبوع.



وأصدر ترمب تعليمات لوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» بتأجيل الضربات على البنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام.



وأبلغ الصحفيين بأن كلاً من الولايات المتحدة وإيران تُبديان رغبة في التوصل إلى اتفاق، وأن الجانبين لديهما «نقاط اتفاق رئيسية».



من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، لوكالة أنباء «إرنا»،أن طهران لم تُجرِ أية مفاوضات مع الولايات المتحدة، لكنها أوضحت موقفها للوسطاء.



ونفى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إجراء أية مفاوضات مع الولايات المتحدة، وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنّها تلقت «رسائل من دول صديقة» بشأن طلب أمريكي لإجراء محادثات.