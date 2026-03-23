تحطمت طائرة عسكرية كولومبية وعلى متنها 80 شخصاً على الأقل اليوم (الإثنين) على الحدود مع الإكوادور.



وأكد مسؤولون كولومبيون أن طائرة النقل العسكرية تحطمت أثناء إقلاعها اليوم وكان على متنها 80 شخصاً على الأقل، موضحين أن نحو 50 شخصاً ربما نجوا من تحطم الطائرة التي هي من طراز هيركوليز بعد وقت قصير من إقلاعها في بويرتو ليغويزامو بالقرب من الحدود الجنوبية مع الإكوادور.



ونقلت وسائل إعلام غربية عن مصدر عسكري قوله: "إن أفراد كتيبتين (80 جندياً) يُعتقد أنهم كانوا في طائرة هيركوليز التي تحطمت أثناء إقلاعها من بويرتو ليغويزامو، قرب الحدود الجنوبية مع الإكوادور، ولم يُعرف على الفور سبب التحطم.



وعرضت هيئة الإذاعة والبث الرسمية صوراً لهيكل طائرة متضررة بشدة ومشتعل، فيما أعرب وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشيز عن حزنه العميق إثر الحادثة.



وكتب سانشيز على حسابه في منصات التواصل الاجتماعي: «وحدات عسكرية موجودة في مكان الحادثة، ولم يتم تأكيد عدد الضحايا وأسباب التحطم بعد»، مضيفاً: «إنّها حادثة مؤلمة للغاية بالنسبة إلى البلاد».



يذكر أن هذه الحادثة هي الثانية التي تتعرض لها طائرة من طراز «سي-130 هيركوليز» في أمريكا الجنوبية في أقل من شهر للتحطم، وذلك بعد أن تحطمت طائرة شحن عسكرية بوليفية تحمل أوراقاً نقدية أثناء هبوطها بالقرب من لاباز في 27 فبراير الماضي، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً على الأقل.