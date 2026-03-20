أكد البيت الأبيض أنّ الولايات المتحدة يمكنها السيطرة في أي وقت على جزيرة خارك الإيرانية إذا أرادت ذلك.



وكان تقرير إعلامي كشف أنّ إدارة الرئيس دونالد ترمب تدرس خططاً لاحتلال أو حصار هذه المنطقة التي تمر عبرها معظم صادرات النفط الإيراني الخام.



ورداً على سؤال بشأن التقرير الذي نشره موقع «أكسيوس»، قالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي، في بيان لوكالة فرانس برس، إنّ جيش الولايات المتحدة قادر على السيطرة على جزيرة خارك «في أي وقت إذا أعطى الرئيس الأمر» لذلك.



وأفصحت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن الولايات المتحدة كثّفت عملياتها العسكرية فوق مضيق هرمز، كما أنها قد ترسل سفناً حربية لتأمين الملاحة.



وذكرت واشنطن أنها تستخدم طائرات هجومية ومروحيات أباتشي لاستهداف الزوارق الإيرانية ضمن خطة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لتأمين الملاحة في الممرّ، مشيرة إلى أن هذه العمليات قد تستمر لأسابيع، تمهيداً لإعادة فتح المضيق أمام حركة الشحن.



من جهته، أعلن الجيش الأمريكي أنه استهدف مصنع خارك الإيراني لإنتاج الصواريخ أرض - أرض.



وأوضح الجيش الأمريكي أن المصنع كان يُستخدم لتجميع صواريخ باليستية شكّلت تهديداً للأمريكيين ولدول المنطقة وحركة الشحن التجاري.



وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن صوراً التُقطت في الأول من مارس أظهرت الموقع قبل الضربات، فيما بيّنت صور بتاريخ الحادي عشر من الشهر ذاته حجم الأضرار التي لحقت بالمنشأة بعد استهدافها بذخائر دقيقة.



وتأثرت بشدة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم، ما أثار مخاوف من نقص الإمدادات ورفع الأسعار إلى مستويات لم تشهدها منذ عامين تقريباً.



وتُعدّ أسعار الوقود المرتفعة مصدر قلق بالغ للقادة السياسيين الأمريكيين، إذ يحتمل أن تؤجّج التضخم الذي يثقل كاهل الكثير من الأسر ذات الدخل المحدود.



والثلاثاء، أمر ترمب مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية بتوفير تأمين ضد المخاطر السياسية لمجمل التجارة البحرية عبر الخليج. وقال إن البحرية الأمريكية ستبدأ «في حال الضرورة» مرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز «في أقرب وقت ممكن».