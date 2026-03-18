دوّى انفجار فجر الأربعاء قرب السفارة الأمريكية في بغداد، تزامن مع هجوم جديد بطائرة مسيّرة، بعد ساعات من هجوم سابق تسبب في اندلاع حريق، وفق مراسل فرانس برس ومصادر أمنية.

وأكدت المصادر أن المسيّرة أصابت السفارة أو سقطت قرب سياجها الأمني، في وقت شهدت فيه المنطقة الخضراء تصاعد دخان ونشوب حريق على أطراف السفارة.

وجاء الهجوم بعد سلسلة استهدافات سابقة خلال الأيام الماضية، وسط تحذيرات رسمية من التصدي لأي جهة تحاول العبث بأمن العاصمة.

وتعكس هذه الهجمات تصاعد التوتر في العراق بعد الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران في فبراير، حيث امتدت آثار النزاع إلى الأراضي العراقية.