أصدرت سفارة الولايات المتحدة في بغداد تحذيراً أمنياً عاجلاً جديداً، دعت فيه المواطنين الأمريكيين الموجودين في العراق إلى مغادرة البلاد فوراً، محذرة من استمرار التهديدات الأمنية الجسيمة رغم إعادة فتح المجال الجوي العراقي جزئياً.



وقالت السفارة في بيانها إن المجال الجوي العراقي أعيد فتحه وتعمل حالياً رحلات تجارية محدودة، إلا أنها شددت على أن هذا الفتح لا يعني زوال الخطر، موضحة أن الأجواء العراقية «لا تزال تشهد حركة صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف صاروخية تشكل تهديداً حقيقياً لكل من يفكر في السفر الجوي داخل البلاد».



تحذير المستوى الرابع «الأعلى»



وجددت السفارة تذكير المواطنين الأمريكيين بتحذير السفر من المستوى الرابع، وهو أعلى مستويات التحذير الأمريكية، والذي يعني «لا تسافروا إلى العراق لأي سبب كان»، مطالبة الرعايا الأمريكيين الموجودين حالياً في العراق بالمغادرة فوراً.



وأشارت السفارة إلى أن «المليشيات العراقية المتحالفة مع إيران، والمصنفة ضمن الجماعات الإرهابية، لا تزال تخطط لشن هجمات إضافية ضد المواطنين الأمريكيين والمصالح المرتبطة بالولايات المتحدة في مختلف أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان»، متهمة «بعض الجهات المرتبطة بالحكومة العراقية» بتوفير غطاء سياسي ومالي وعملياتي لهذه المليشيات.



الخدمات القنصلية مستمرة.. لكن بحذر



ورغم أمر المغادرة الإلزامي، إلا أن السفارة أكدت أن بعثة الولايات المتحدة في العراق لا تزال تعمل وتقدم المساعدة للمواطنين الأمريكيين المحتاجين، محذرة بشدة من محاولة التوجه إلى مقر السفارة في بغداد أو القنصلية العامة في أربيل بسبب المخاطر الأمنية الجسيمة.



وطالبت السفارة من الراغبين في المساعدة التواصل عبر البريد الإلكتروني أو مع القنصلية في أربيل، موضحة أن خيارات المغادرة تشمل رحلات تجارية محدودة تنطلق من دول مجاورة، وطرق برية مفتوحة إلى هذه الدول، مع توفر وسائل نقل برية محلية.



ونصحت المواطنين الراغبين في المغادرة عبر المنافذ البرية بمراجعة التنبيهات الأمنية وإرشادات السفر الخاصة بكل دولة من خلال مواقع سفارات الولايات المتحدة الرسمية، مع التأكيد على سريان متطلبات الدخول والخروج المعتادة.



يأتي هذا التحذير العاجل في سياق تصاعد التوترات الأمنية في العراق، إذ تكررت الهجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة ضد أهداف أمريكية أو مرتبطة بها.