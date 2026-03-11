حذرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) اليوم (الأربعاء) المدنيين في إيران من الإقتراب من المنشآت والموانئ التي تعمل فيها القوات البحرية الإيرانية، داعية عمّال الأرصفة والموظفين الإداريين وأطقم السفن التجارية إلى الابتعاد عن السفن التابعة للبحرية الإيرانية والمعدات العسكرية فوراً.
وقالت القيادة المركزية في بيان: «الجيش الأمريكي لا يمكنه ضمان سلامة المدنيين داخل أو قرب المنشآت التي يستخدمها النظام الإيراني لأغراض عسكرية، لكنه سيواصل اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتقليل الأذى الذي قد يلحق بالمدنيين»، موضحة أن النظام الإيراني يستخدم الموانئ المدنية على طول مضيق هرمز لتنفيذ عمليات عسكرية تهدد الملاحة الدولية.
ولفتت القيادة المركزية إلى أن هذا الإجراء يعرّض حياة الأبرياء للخطر، مشددةً على الموانئ المدنية المستخدمة لأغراض عسكرية تفقد صفة الحماية وتصبح أهدافاً عسكرية مشروعة بموجب القانون الدولي.
وأوضحت القيادة المركزية أن القوات البحرية الإيرانية نشرت سفناً ومعدات عسكرية داخل موانئ مدنية تخدم حركة الملاحة التجارية.
في الوقت ذاته، نقلت ألمانيا موظفي عدد من بعثاتها الدبلوماسية في مناطق بالشرق الأوسط، مثل إيران والعراق، مؤقتاً، نظراً للتهديدات الأمنية الناجمة عن الصراع العسكري هناك.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية خلال مؤتمر صحفي، اليوم: «تم نقل موظفي هذه البعثات الدبلوماسية مؤقتاً بسبب الوضع الأمني الراهن».
The U.S. Central Command (CENTCOM) warned civilians in Iran today (Wednesday) against approaching facilities and ports where Iranian naval forces operate, urging dock workers, administrative staff, and commercial ship crews to stay away from Iranian naval vessels and military equipment immediately.
CENTCOM stated in a statement: "The U.S. military cannot guarantee the safety of civilians inside or near facilities used by the Iranian regime for military purposes, but it will continue to take all possible precautions to minimize harm that may come to civilians," explaining that the Iranian regime uses civilian ports along the Strait of Hormuz to conduct military operations that threaten international navigation.
CENTCOM pointed out that this action puts innocent lives at risk, emphasizing that civilian ports used for military purposes lose their protective status and become legitimate military targets under international law.
CENTCOM clarified that Iranian naval forces have deployed ships and military equipment within civilian ports that serve commercial shipping traffic.
At the same time, Germany has temporarily relocated staff from several of its diplomatic missions in areas of the Middle East, such as Iran and Iraq, due to security threats arising from the military conflict there.
A spokesperson for the German Foreign Office said during a press conference today: "The staff of these diplomatic missions have been temporarily relocated due to the current security situation."