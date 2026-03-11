حذرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) اليوم (الأربعاء) المدنيين في إيران من الإقتراب من المنشآت والموانئ التي تعمل فيها القوات البحرية الإيرانية، داعية عمّال الأرصفة والموظفين الإداريين وأطقم السفن التجارية إلى الابتعاد عن السفن التابعة للبحرية الإيرانية والمعدات العسكرية فوراً.


وقالت القيادة المركزية في بيان: «الجيش الأمريكي لا يمكنه ضمان سلامة المدنيين داخل أو قرب المنشآت التي يستخدمها النظام الإيراني لأغراض عسكرية، لكنه سيواصل اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتقليل الأذى الذي قد يلحق بالمدنيين»، موضحة أن النظام الإيراني يستخدم الموانئ المدنية على طول مضيق هرمز لتنفيذ عمليات عسكرية تهدد الملاحة الدولية.


ولفتت القيادة المركزية إلى أن هذا الإجراء يعرّض حياة الأبرياء للخطر، مشددةً على الموانئ المدنية المستخدمة لأغراض عسكرية تفقد صفة الحماية وتصبح أهدافاً عسكرية مشروعة بموجب القانون الدولي.


وأوضحت القيادة المركزية أن القوات البحرية الإيرانية نشرت سفناً ومعدات عسكرية داخل موانئ مدنية تخدم حركة الملاحة التجارية.


في الوقت ذاته، نقلت ألمانيا موظفي عدد من بعثاتها الدبلوماسية في مناطق بالشرق الأوسط، مثل إيران والعراق، مؤقتاً، نظراً للتهديدات الأمنية الناجمة عن الصراع العسكري هناك.


وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية خلال مؤتمر صحفي، اليوم: «تم نقل موظفي هذه البعثات الدبلوماسية مؤقتاً بسبب الوضع الأمني ​​الراهن».