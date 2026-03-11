فيما أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي السيطرة على حريق اندلع في مطار أبوظبي القديم نتيجة سقوط شظايا عقب اعتراض ناجح للدفاعات الجوية ولم يسجل أي إصابات، اتهم المندوب الإماراتي لدى الأمم المتحدة، السفير محمد أبوشهاب اليوم (الأربعاء)، إيران بأنها «اختارت الهجوم على بلاده».



وقال أبو شهاب في تصريحات على هامش اجتماعات مجلس الأمن: «إيران اختارت الهجوم علينا ولا نسعى للتصعيد»، مضيفاً: «نتخذ كل الإجراءات لحماية أمننا، والدفاعات الجوية الإماراتية حيّدت الهجمات الإيرانية».



ولفت إلى أن «قيادة الإمارات أوضحت أن أولويتها هي سلامة وأمن كل فرد في البلاد»، مبيناً أن الإمارات لا ترغب في هذا الصراع، وقد عملت بكل طريقة لتجنب هذا الأمر وأيضاً كانت نرغب في عدم التصعيد ونتجه إلى الحوار».



ولفت إلى أنه «لا يوجد أي شك أننا سنتخذ كل الإجراءات والتدابير المطلوبة لحماية أمننا وسيادتنا وسيادة أراضينا وضمان أمن مواطنينا ومقيمينا تبعاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».