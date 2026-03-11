أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الأربعاء)، أن الحرب على إيران ستنتهي قريباً، مؤكداً أن الأمر مرتبط بقراره.



ونقل موقع «إكسيوس» عن الرئيس الأمريكي قوله: الحرب على إيران ستنتهي قريباً، مضيفاً: «عندما أريد أن تنتهي فستنتهي».



وأشار إلى أنه «لم يتبق عملياً الكثير من الأهداف لضربها في إيران»، مبيناً أن «الحرب تسير بشكل رائع».



وأضاف ترمب: «نحن متقدمون كثيراً على الجدول الزمني، لقد ألحقنا أضراراً أكبر مما كنا نعتقد ممكناً، حتى مقارنة بالخطة الأصلية التي كانت تمتد لستة أسابيع».



وشدد بالقول: «لقد كانوا يطمعون في بقية الشرق الأوسط، إنهم يدفعون ثمن 47 عاماً من الموت والدمار الذي تسببوا فيه، هذا هو الجزاء، لن يفلتوا من العقاب بهذه السهولة».



وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن الجيش الأمريكي يسيطر على مساحات واسعة من الأجواء الإيرانية، موضحاً القوات الأمريكية تستخدم الذكاء الاصطناعي في ضرب إيران.



وقال كوبر: «الضربات الأمريكية على إيران حاسمة ولا يمكن توقعها، نواصل استخدام قوة عارمة ضد إيران».



في الوقت ذاته، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن استعداد العراق لبذل جهد في سبيل إنهاء الحرب وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيرلني مسعود بيزشكيان.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في بيان، إن رئيس الحكومة أبلغ الرئيس الإيراني (بيزشكيان) في اتصال هاتفي، استعداد العراق إلى بذل جهد في سبيل إنهاء الحرب والعودة إلى الحوار والحلول السلمية.



وأوضح البيان أن السوداني شدد خلال الاتصال على أنه في الوقت الذي تحرص فيه الحكومة العراقية على عدم السماح لأي جهة أو أفراد باستخدام الأراضي العراقية منطلَقاً للهجوم على إيران «فإن الهجمات التي تستهدف العراق تمثل انتهاكاً لسيادته وأمنه، وهو أمر غير مقبول، ويقوّض المساعي التي يبذلها العراق من أجل إنهاء الحرب والعودة إلى الحوار».