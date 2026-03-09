استفاق سكان العاصمة الإيرانية طهران على دخان كثيف يغطي مساحات واسعة، بعد استهداف إسرائيلي أشعل الحرائق في مستودعات وقود رئيسية تخدم واحدة من أكبر مدن الشرق الأوسط.



وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على ومواقع التواصل الاجتماعي حرائق هائلة تسيطر على أجواء غرب وجنوب وشمال المدينة.



وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن عدداً من منشآت تخزين النفط تعرض لهجوم من طائرات معادية، ما أدى إلى احتراق كميات كبيرة من النفط والوقود حتى ساعات الليل المتأخرة، بحسب ما نقلت وكالة «بلومبيرغ».



وذكرت وكالة «فارس» للأنباء شبه الرسمية أن طائرات إسرائيلية استهدفت 3 مستودعات نفط إيرانية، السبت. وأكد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين وقوع الهجمات، مدعياً أن هذه المنشآت تُستخدم من قبل الجيش الإيراني. وحذر من أن مصافي النفط ومحطات الكهرباء قد تصبح أهدافاً في الأيام القادمة، في مقابلة مع إذاعة «راديو 103 إف إم» الإسرائيلية.



ووصف أحد سكان غرب طهران الأمر بأنه «مخيف جداً، ليلاً ونهاراً، أثناء الأكل والنوم.. القلق في كل مكان».



وتحدثت شبكة CNN في طهران بأن «النفط كان يتساقط مع المطر» صباح أمس (الأحد)، ونشرت مقطع فيديو من مستودع «شهران» النفطي في شمال غرب طهران يُظهر أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من الموقع، بعد أن تعرض المرفق لهجوم خلال الضربات العسكرية الإسرائيلية على إيران في يونيو الماضي.



وكانت جمعية الهلال الأحمر الإيراني قد حذرت في بيان السكان من مغادرة منازلهم بسبب ارتفاع مستويات التلوث السام الناتج عن الضربات على مستودعات الوقود.



وأشارت إلى خطر الإصابة بأمراض الرئة والجلد نتيجة الأمطار الحمضية، ونصحت السكان بعدم الخروج حتى بعد توقف المطر لأن تبخره قد يؤدي أيضاً إلى مستويات عالية من السمية في الهواء.



ومنذ بداية الحرب في 28 فبراير، قُتل 1205 مدنيين في إيران، بينهم 194 طفلاً، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان «هرانا» ومقرها واشنطن، فيما تقدر إسرائيل عدد القتلى بأكثر من 3 آلاف.