فيما دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران أسبوعها الثاني، كشف عضو في مجلس الخبراء الإيراني عن وجود توافق بين الأغلبية بشأن هوية خليفة المرشد الراحل علي خامنئي.



بعض العقبات لا تزال قائمة



وأعلن محمد مهدي ميرباقري عضو المجلس المكلف باختيار مرشد أعلى للبلاد، اليوم (الأحد)، أنه تم التوصل إلى توافق بين الأغلبية بشأن اختيار خليفة للمرشد الراحل. ولفت إلى أن هناك «بعض العقبات» التي لا تزال قائمة في هذه العملية، بحسب ما نقلت عنه وكالة «مهر».



من جانبها، أفادت مصادر إيرانية بن الهيئة المكلفة بتعيين المرشد الأعلى كان لديها خلاف بسيط حول ما إذا كان يجب أن يأتي قرارها النهائي بعد اجتماع بالحضور الشخصي، أم أن يتم إصداره دون الالتزام بهذا الإجراء الشكلي.



لن نتردد في استهداف المشاركين



في المقابل، هدد الجيش الإسرائيلي بأنه سيواصل ملاحقة كل خليفة لخامنئي. وأعلن في بيان أن قواته «ستلاحق كل من يسعى لتعيين خليفة للمرشد الإيراني».



وحذر في بيان من استهداف مجلس الخبراء الذي ينوي الانعقاد في قم لاختيار المرشد. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي «لن نتردد في استهداف كل من يشارك في اجتماع اختيار المرشد الجديد». وشدد على أن أذرعه الطويلة ستلاحق خليفة المرشد وكل من يحاول مجلس الخبراء تعيينه.



وكان حسين مظفري، أحد أعضاء مجلس الخبراء الإيراني البالغ عددهم 88 عضواً، قد أعلن أمس (السبت) أن جلسة تعيين المرشد الجديد ستعقد خلال الساعات الـ24 القادمة.



استسلام دون مفاوضات



فيما ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى احتمال اغتيال كافة القادة الإيرانيين في النظام الحالي. وأعرب عن رفضه تعيين مجتبى خامنئي نجل المرشد الإيراني الراحل مكان والده، معتبراً أن القيادة الإيرانية الجديدة يجب ألا تكون معادية لبلاده.



وكرر ترمب التأكيد على وجوب استسلام طهران دون شروط. وقال في مقابلة مع شبكة «سي بي إس»، اليوم (الأحد): «قمنا بعمل مذهل في إيران ودمرنا الصواريخ والمسيّرات وأغرقنا البحرية الإيرانية.. ولم يبق شيء».



واعتبر أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني كان ينوي السيطرة على الشرق الأوسط، لكنه استسلم وتنازل لجميع الدول بسببه. وأكد أنه غير مهتم بالتفاوض مع إيران، مشدداً على أن الضربات ستستمر.



وكان ترمب قد لوح باحتمال ألا تنتهي الحرب مع إيران إلا عندما لا يكون لهذا البلد جيش فعال أو أية قيادة متبقية في السلطة. وقال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة مساء أمس إن الحملة الجوية قد تجعل من المفاوضات مسألة لا قيمة لها في حال قُتلت جميع القيادات الإيرانية المحتملة ودُمّر الجيش الإيراني. وأضاف «في مرحلة ما، لا أعتقد أنه سيبقى أحد ليقول نحن نستسلم».



يذكر أن خامنئي اغتيل يوم 28 فبراير في اليوم الأول لتفجر الحرب، وقتل معه وزير الدفاع عزيز نصير زاده، ورئيس أركان القوات المسلحة عبدالرحيم موسوي.



كما قُتل قائد الحرس الثوري محمد باكبور، ومستشار المرشد علي شمخاني، واغتيل كذلك وزير الدفاع الجديد الذي عين خلفاً لنصير زاده مجيد ابن الرضا.