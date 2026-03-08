وسط مخاوف من أن تطول الحرب لأسابيع أخرى، تصاعدت الخسائر خصوصاً في إيران. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها استهدفت أكثر من 3000 موقع إيراني منذ 28 فبراير الماضي.



وأفادت بأن الضربات الأمريكية الإسرائيلية دمرت 43 سفينة إيرانية. ولفتت إلى أن عملية «الغضب الملحمي» قصفت مراكز القيادة والسيطرة في إيران، ومواقع الحرس الثوري، فضلاً عن مقر الجوفضاء التابع للحرس، وأنظمة الدفاع الجوي المتكاملة، ومواقع الصواريخ البالستية، إضافة إلى قدرات الاتصال العسكرية، والسفن والغواصات.



وتمكنت العملية الإسرائيلية الأمريكية المشتركة من قتل المرشد الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول، وعشرات القادة السياسيين والعسكريين، بينهم وزير الدفاع عزيز نصير زاده، ورئيس أركان القوات المسلحة عبد الرحيم موسوي.



كما أدت إلى مقتل قائد الحرس الثوري محمد باكبور، ومستشار المرشد علي شمخاني، ووزير الدفاع الجديد.



وتكبدت إيران خسائر بملايين الدولارات، جراء إطلاق الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل ودول خليجية عدة. وأفادت التقديرات الأولية بأن طهران أطلقت ما يقارب 2700 صاروخ ومسيّرة، علماً أن معظم المسيّرات من طراز شاهد-136 التي تعتبر رخيصة التكلفة نسبياً، إذ يقدر ثمنها بما بين 20 ألف و50 ألف دولار.أما الصواريخ البالستية، فتراوح قيمتها بين مئات الآلاف إلى بضعة ملايين للواحد، حسب النوع.



ولا يزال حجم الأضرار المادية في الداخل الإيراني وكلفة الإعمار جراء تضرر مواقع عدة، غير معروف بشكل دقيق.



وقُدرت الخسائر الأمريكية بنحو 6 مليارات، وأبلغ مسؤولون في «البنتاغون» هذا الأسبوع الكونغرس أن الأسبوع الأول من الحرب كلّف حوالى 6 مليارات دولار. ويتوقع الجمهوريون أن تطلب الإدارة الأمريكية مزيداً من التمويل من الكونغرس لخوض الحرب، وفق ما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز».



وقدر معهد CSIS تكلفة الساعات الـ100 الأولى من العملية بـ3.7 مليار دولار، أي ما يعادل 891.4 مليون دولار يومياً. ولفت إلى أن بعض هذه النفقات مُدرج بالفعل في الموازنة الأمريكية، لكن معظمها (3.5 مليار دولار) غير ممول بعد. ورجح المعهد أن تشهد الأيام القادمة تحولاً نحو استخدام ذخائر أقل تكلفة، مع انخفاض كبير في وتيرة إطلاق إيران المسيّرات والصواريخ من أجل تقليل التكلفة.