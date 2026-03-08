أعلنت الولايات المتحدة تخفيفاً مؤقتاً لبعض العقوبات المفروضة على روسيا للسماح للهند بشراء شحنات من الخام الروسي العالق في البحر.


وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: «إن الإعفاء الذي يمتد 30 يوماً، يعد إجراءً مؤقتاً يهدف إلى الحفاظ على تدفق النفط في الأسواق العالمية، في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط».


وتعتمد الهند بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة، إذ تستورد نحو 90% من احتياجاتها النفطية، ويأتي جزء كبير منها من دول الخليج.


وأكد مسؤول حكومي أن مخزون الهند من النفط الخام والمنتجات البترولية يتخطى 250 مليون برميل، الأمر الذي يمكنها من التعامل مع اضطرابات قصيرة الأجل.