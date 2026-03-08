أعلنت الولايات المتحدة تخفيفاً مؤقتاً لبعض العقوبات المفروضة على روسيا للسماح للهند بشراء شحنات من الخام الروسي العالق في البحر.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: «إن الإعفاء الذي يمتد 30 يوماً، يعد إجراءً مؤقتاً يهدف إلى الحفاظ على تدفق النفط في الأسواق العالمية، في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط».
وتعتمد الهند بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة، إذ تستورد نحو 90% من احتياجاتها النفطية، ويأتي جزء كبير منها من دول الخليج.
وأكد مسؤول حكومي أن مخزون الهند من النفط الخام والمنتجات البترولية يتخطى 250 مليون برميل، الأمر الذي يمكنها من التعامل مع اضطرابات قصيرة الأجل.
The United States announced a temporary easing of some sanctions imposed on Russia to allow India to purchase shipments of Russian crude oil stranded at sea.
U.S. Treasury Secretary Scott Pisenet stated, "The 30-day exemption is a temporary measure aimed at maintaining the flow of oil in global markets amid escalating tensions in the Middle East."
India heavily relies on imports to meet its energy needs, importing about 90% of its oil requirements, with a significant portion coming from Gulf countries.
A government official confirmed that India's stock of crude oil and petroleum products exceeds 250 million barrels, enabling it to handle short-term disruptions.