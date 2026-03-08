في حادثة أمنية أثارت التوتر على متن رحلة داخلية أمريكية، اضطرت طائرة تابعة لشركة ساوث ويست إيرلاينز، إلى الهبوط الاضطراري في مطار هارتسفيلد-جاكسون الدولي في أتلانتا، مساء الجمعة، بعد تقارير عن «مسألة أمنية محتملة» على متنها.

وكانت الرحلة رقم 2094 من طراز Boeing 737 MAX 8 في طريقها من مطار ناشفيل الدولي إلى فورت لودرديل في فلوريدا، إذ غادرت ناشفيل نحو الساعة 7:15 مساءً بالتوقيت المحلي، ثم تم تحويل مسارها فجأة، وهبطت بسلام في أتلانتا نحو الساعة 9:06 مساءً.

وأكدت شركة ساوث ويست في بيان رسمي أن التحويل تم «بحذر شديد» بسبب «مسألة أمنية محتملة»، وبعد الهبوط، اقتحمت قوات الشرطة في أتلانتا الطائرة بدعم من السلطات الفيدرالية بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI.

وانتشرت مقاطع فيديو واسعة على منصات التواصل الاجتماعي توثق لحظة اقتحام قوات الشرطة للطائرة، إذ أُمر الركاب بوضع رؤوسهم للأسفل ورفع أيديهم، ثم اقتياد راكب واحد مكبل اليدين خارج الطائرة تحت حراسة مشددة من ضباط مسلحين.

ولم يُبلغ عن إصابات أو انفجارات أو أسلحة، وبعد تفتيش شامل بما في ذلك استخدام كلاب بوليسية لتفتيش الأمتعة، أعلنت السلطات عدم وجود تهديد حقيقي أو مواد خطرة.

وتم نقل الركاب إلى طائرة أخرى، وأكملت الرحلة إلى فورت لودرديل في الساعة 3:20 صباحاً يوم السبت، إذ استغرقت العملية الأرضية نحو 4 ساعات.

ويجري الـFBI التحقيق في الحادثة، ولم يُكشف بعد طبيعة التهديد المزعوم بدقة، إلا أن بعض التقارير الأولية تحدثت عن «تهديد قنبلة» ومراقبة رسائل مشبوهة من راكب لآخر، لكن لم يتم تأكيدها رسمياً.