أعلن الفنان المصري عمرو سعد تكفله بسداد ديون 53 غارماً وغارمة يمرون بظروف صعبة، وذلك ضمن مبادرته الإنسانية، التي أطلقها مع بداية شهر رمضان، بالتزامن مع عرض مسلسله إفراج الذي لاقى تفاعلاً كبيراً منذ انطلاقه.

إتمام الإجراءات المالية

وأوضح سعد في مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على منصة «فيسبوك»: جميع المستحقات المالية تم سدادها، مع العمل على استكمال الإجراءات القانونية والإدارية بسرعة، موجهاً الشكر لكل من ساهم في نجاح المبادرة من داخل الوسط الفني وخارجه.

دعم الجمعيات والجهات الرسمية

كما قدم الشكر لجميع الجمعيات الخيرية التي شاركت، ولوزارتي العدل والداخلية على تعاونهما في تسهيل الإجراءات، مؤكداً أن روح التكافل والمساعدة جزء أصيل من المجتمع المصري.

خطوة أولى نحو استمرارية المبادرة

وأكد عمرو سعد أن هذه المبادرة ليست النهاية، بل البداية فقط، معرباً عن أمله في توسيع نطاقها لمساعدة المزيد من الغارمين والغارمات خلال الفترة القادمة.

مبادرة إنسانية

وكان عمرو سعد أعلن في وقت سابق إطلاق مبادرة إنسانية لدعم الغارمين والغارمات داخل السجون، إذ تكفل بسداد ديون 30 حالة بقيمة إجمالية بلغت 10 ملايين جنيه، في خطوة تهدف لتخفيف معاناتهم ومساندتهم خلال ظروفهم الصعبة.

صناع وفريق العمل

يتكون مسلسل «إفراج» من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار درامي شعبي اجتماعي، وهو من بطولة عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، سما إبراهيم، صفوة، أحمد عبدالحميد، علاء مرسي، وسارة بركة، وآخرين، ومن تأليف ورشة ملوك.