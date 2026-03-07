أجرى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي عدداً من الاتصالات الهاتفية اليوم، مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون.

وجرى خلال الاتصالات التشاور وتبادل وجهات النظر حول المستجدات الراهنة في المنطقة، بما يعزز وحدة الموقف الخليجي تجاه تطورات الاعتداءات الإيرانية الآثمة.

وأطلع البديوي، وزراء خارجية دول المجلس على فحوى اتصالاته مع عدد من المسؤولين في الدول الصديقة والشقيقة، الذين أكدوا خلال تلك الاتصالات دعم دولهم لموقف دول مجلس التعاون ضد الاعتداءات الغادرة، ووقوفهم إلى جانبها.

وأكد الأمين العام أن هذه الاتصالات تأتي في إطار المتابعة المستمرة للتطورات الخطيرة، وحرص مجلس التعاون على تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتوحيد الجهود والمواقف تجاه التحديات التي تواجه أمن واستقرار دوله، بما يضمن الحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.