وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم (السبت)، بملاحقة مطلقي المقذوفات على محيط السفارة الأمريكية في العراق، وتقديمهم للعدالة.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن المتحدث باسم السوداني، صباح النعمان قوله: «رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أصدر أوامره إلى القيادات العسكرية والأمنية كافة، وفي قواطع المسؤولية، بملاحقة مرتكبي العمل الإرهابي بإطلاق المقذوفات باتجاه محيط السفارة الأمريكية في العراق، وتقديمهم للعدالة»، مضيفاً: «استهداف البعثات والسفارات الدبلوماسية العاملة في العراق هو فعل لا يمكن تبريره، أو القبول به تحت أي ظرف، وأنه من الأفعال التي تمس الأمن الوطني واستقرار البلاد بأكملها».



ولفت إلى أن مرتكبي هذه الاعتداءات يقترفون إساءة للعراق وسيادته وأمنه، وأن هذه المجاميع المنفلتة التي لا تنصاع للقانون لا تمثل بأي حال من الأحوال إرادة الشعب العراقي، مبيناً أن خيارات الحرب والأفعال العسكرية تبقى بيد الدولة حصراً، وهي التي تمثل القرار الوطني الذي أكّدته الحكومة في مناسبات عدّة.



في الوقت ذاته، ذكر شهود عيان ومصادر أمنية أن طائرة مسيّرة استهدفت قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار أربيل.



بالمقابل، نقلت وسائل إعلام عن مصدر في وزارة النفط الإيرانية قوله إن ضربات جوية استهدفت مستودعات وقود بثلاث مناطق، من بينها كراج غرب طهران.