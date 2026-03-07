أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم (السبت)، بدء الولايات المتحدة استخدام قواعد بريطانية في عمليات دفاعية ضد إيران في النزاع الدائر في الشرق الأوسط.



وكتبت الوزارة على حسابها في «إكس»: الولايات المتحدة بدأت تستخدم قواعد بريطانية في عمليات دفاعية محدّدة، بغية منع إيران من إطلاق صواريخ في المنطقة، وهو ما يعرّض أرواح بريطانيين للخطر، موضحة أن تلك القواعد ستستخدم في «عمليات دفاعية محددة لمنع إيران من إطلاق صواريخ في المنطقة».



وقالت الوزارة إن مقاتلات «تايفون» و«F-35» التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تواصل تنفيذ عمليات في المنطقة دفاعاً عن المصالح البريطانية والحلفاء، مبينة أن مروحية «ميرلين» في طريقها أيضاً إلى المنطقة، وستقوم بـ«توفير مراقبة جوية إضافية وتعزيز قدراتنا الدفاعية».



وذكرت وسائل إعلام غربية أن قاذفة أمريكية من نوع «بي 1» هبطت في قاعدة فيرفورد في مقاطعة غلوسترشير في جنوب غربي إنجلترا.



وأوضحت شبكة سكاي نيوز البريطانية أن لندن تستعد لاحتمالية نشر حاملة الطائرات HMS Prince of Wales في الشرق الأوسط، مبينة أن تسريع جاهزية الحاملة يعني أن السفينة الضخمة ستكون قادرة على الاستجابة بسرعة أكبر إذا جرى اتخاذ قرار بتعبئتها.



وقال مصدر للشبكة إن الطواقم أُبلغت أيضاً باحتمال نشر الحاملة في أعقاب الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، في حين قال رئيس هيئة الأركان البريطانية السير ريتشارد نايتون لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إنه يرفض تماماً الانتقادات التي تقول إن بلاده لم تكن مستعدة بشكل كافٍ للصراع في الشرق الأوسط.



وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قد قال الأسبوع الماضي، إن بريطانيا لم تشارك في الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على طهران لأن أي عمل عسكري بريطاني يجب أن يستند إلى خطة عملية مدروسة، موضحاً أنه لا يؤمن بتغيير الأنظمة من الجو.