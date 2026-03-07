تستعد الولايات المتحدة لإرسال مجموعة ثالثة من حاملات الطائرات إلى الشرق الأوسط وعلى رأسها حاملة الطائرات (يو إس إس جورج إتش دبليو بوش).



وأعلنت قناة «فوكس نيوز»، أن مجموعة حاملة الطائرات الثالثة تستعد لعبور المحيط الأطلسي والانضمام إلى الحرب على إيران، ومن المتوقع نشر حاملة الطائرات (يو إس إس جورج إتش دبليو بوش) «قريباً».



وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» أن الفرقة 82 للقتال البري قد تُرسل للشرق الأوسط مع اتساع الصراع مع إيران.



وتوجد حالياً حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس أبراهام لينكولن) في منطقة العمليات العسكرية الأمريكية - الإسرائيلية ضد إيران، فيما تتمركز حاملة الطائرات الثانية (يو إس إس جيرالد آر فورد) حاليا في البحر الأحمر.



من جهة أخرى، من المقرر تنظيم احتجاجات بالقرب من السفارتين الأمريكية والإيرانية في لندن، حيث تم تكثيف دوريات الشرطة في جميع أنحاء العاصمة.



وتنطلق بعد ظهر اليوم (السبت)، مظاهرة «منصة من أجل الحرية» المناهضة للحكومة الإيرانية من وايتهول إلى طريق كينسينغتون بالقرب من هايد بارك في نايتسبريدج، بالقرب من مكان وجود سفارة البلاد، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا).



كما تنطلق مسيرة منفصلة لجماعات من بينها حملة نزع السلاح النووي، وائتلاف وقف الحرب، وحملة التضامن مع فلسطين من ميلبانك إلى سفارة الولايات المتحدة للمطالبة بإنهاء الهجمات على إيران.



وفرضت شرطة العاصمة شروطاً تلزم المتظاهرين بالبقاء على طرق محددة وإنهاء مسيراتهم بحلول الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم بتوقيت غرينتش.



وحظرت شرطة سكوتلاند يارد استخدام معدات تضخيم الصوت للموسيقى أو الخطابات والآلات الموسيقية في الاحتجاجات المناهضة للحكومة الإيرانية «للحد من الإزعاج للأشخاص الذين يعيشون في مناطق مجاورة».



وقالت الشرطة إنها كثفت الدوريات حول «مواقع رئيسية» و«في المجتمعات الأكثر تأثراً بهذه الفعاليات» في الأيام الأخيرة.