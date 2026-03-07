تمكنت القوات المسلحة القطرية اليوم من التصدي لـ(10) هجمات إيرانية بطائرات مسيرة.

وأفادت وزارة الدفاع القطرية في بيان بأن دولة قطر تعرضت لهجمات من إيران بعدد (10) طائرات مسيرة، ابتداء من فجر اليوم، وحتى بداية مساء اليوم، حيث نجحت القوات المسلحة في التصدي لـ(9) طائرات مسيرة، بينما استهدفت طائرة مسيرة واحدة في منطقة غير مأهولة بالسكان، دون تسجيل أي خسائر.

‏‏وشددت الوزارة على أن القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي، داعية المواطنين القطريين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان، والتزام التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية.