رجح مصدر إسرائيلي استمرار الضربات على حزب الله اللبناني بعد انتهاء الحرب الجوية التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، ووصف الجبهتين بأنهما غير مرتبطتين، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز»، اليوم (الجمعة) عن مصدر مطلع على الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية.



وحذرت إسرائيل لبنان قبل الحرب من أنها ستوجه ضربات قوية إذا ما تدخل حزب الله، الذي أطلق يوم (الاثنين) صواريخ على إسرائيل، وردت بشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت وشرق وجنوب لبنان.



وأصدر الجيش الإسرائيلي أمس (الخميس)، إنذارات إخلاء لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت بعد أن أمرهم بإخلاء مساحة واسعة من الجنوب مع شنه غارات جوية، وقال مصدر عسكري إنها تهدف إلى «القضاء على التهديد» الذي يشكله حزب الله. فيما أصدر حزب الله من جهته إنذاراً للإسرائيليين لمغادرة البلدات القريبة من الحدود. وأكد المصدر أن «إسرائيل لن تتسامح» مع تعرض سكان شمال إسرائيل، الذين لم يغادروا البلدات والقرى هناك، لإطلاق النار. وأضاف أن العمليات الإسرائيلية في لبنان ستستمر على الأرجح حتى بعد انتهاء الضربات على إيران.



وقال مسؤولان أمنيان لبنانيان كبيران ومسؤول أمني أجنبي في لبنان إنهم يتوقعون أيضاً أن تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان حتى بعد انتهاء الحرب الأوسع مع إيران. وأضاف أحد المسؤولين اللبنانيين: «هذا يتعلق بالقضاء على حزب الله نهائياً».



ولم يستبعد المسؤولون الثلاثة احتلالاً عسكرياً إسرائيلياً طويل الأمد للشريط الحدودي بأكمله في جنوب لبنان.



من جهتها، أكدت إسرائيل أنها لن تخلي البلدات الواقعة على الحدود، وأرسلت المزيد من الجنود إلى لبنان، ووصفت ذلك بأنه «إجراء دفاعي يهدف إلى حماية» مواطنيها الذين يعيشون في مناطق قريبة.



من جانبها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 123 وإصابة 683 في الهجمات الإسرائيلية هذا الأسبوع.