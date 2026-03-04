على سطحها حطام مقذوف غامض.. انفجار يهز ناقلة نفط شرق الفجيرة

أعلنت هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية، اليوم (الأربعاء)، تلقيها بلاغاً من ربان ناقلة نفط تعرضت لحادث أمني على بعد نحو 10 أميال بحرية نحو 18.5 كم شرق إمارة الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة.

وأفاد ربان السفينة بسماع انفجار قوي، تلاه العثور على حطام متناثر ناتج عن مقذوف مجهول المصدر على سطح الناقلة، مما تسبب في أضرار محدودة في الهيكل الفولاذي خصوصا في منطقة المدخنة والجوانب العلوية.



وأكدت هيئة العمليات التجارية البحرية أن الحادث لم يسفر عن اندلاع حريق أو تسرب مياه أو إصابات بين أفراد الطاقم، وجميعهم بخير، وأوصت السفن العابرة في المنطقة بتوخي الحذر الشديد وإبلاغها فوراً عن أي نشاط مشبوه.

يأتي هذا الحادث في ظل تصاعد التوترات الأمنية الحاد في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز خلال الأيام الأخيرة، حيث شهدت المنطقة سلسلة من الحوادث المماثلة منذ نهاية فبراير وبداية مارس، شملت استهداف سفن تجارية وناقلات نفط بمقذوفات أو شظايا صواريخ/طائرات مسيرة تم اعتراضها.

ومن أبرز الحوادث إصابة ناقلات بمقذوفات شمال مسقط سلطنة عمان، وشمال غرب ميناء صقر في رأس الخيمة، وانفجار مقذوف قرب سفينة على بعد عشرات الأميال غرب الشارقة، وسقوط شظايا من طائرات مسيرة تم اعتراضها فوق مناطق نفطية في الفجيرة، مما أدى إلى حرائق محدودة في بعض المنشآت.

وتُعد منطقة الفجيرة واحدة من أهم مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم، وتقع خارج مضيق هرمز مباشرة على خليج عمان، مما يجعلها ممراً حيوياً لنقل النفط والمنتجات البترولية العالمية.