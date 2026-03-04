مع احتدام الحرب بين إيران وإسرائيل وأمريكا، عزز الجيش السوري من وجوده على الحدود السورية اللبنانية والعراقية من أجل ضبط الحدود مع تصاعد الصراع.



وأفادت هيئة العمليات في الجيش السوري في بيان، اليوم الأربعاء، بأن الجيش عزز انتشاره على طول الحدود السورية مع لبنان والعراق.



وأكدت هيئة العمليات أن هذا التعزيز يأتي لحماية وضبط الحدود مع تصاعد الحرب الإقليمية الجارية. وأوضحت أن الوحدات المنتشرة تتبع لقوات حرس الحدود وكتائب استطلاع لمراقبة الأنشطة الحدودية ومكافحة التهريب.



من جانبها، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية إغلاق معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان أمام المغادرين، بعد تلقيها تحذيراً من إسرائيل يفيد باحتمال استهداف القوات الإسرائيلية المعبر.



وأعلن مسؤول إعلامي في معبر جديدة يابوس أن المعبر سيظل مفتوحاً أمام القادمين ما دام تدفق السوريين من لبنان مستمراً.



وتشهد الحدود السورية اللبنانية حركة نزوح كبيرة تقدر بآلاف السوريين واللبنانيين باتجاه المنافذ الحدودية في محافظات ريف دمشق وحمص وطرطوس، هرباً من القصف الجوي الإسرائيلي الذي يطال الأراضي اللبنانية.



وكان «حزب الله» قد أطلق صواريخ على إسرائيل قبل أيام قليلة، وسط تنديد لبناني شعبي ورسمي بتوريط البلاد في حرب جديدة لا دخل له بها.



وردت إسرائيل على إطلاق الحزب بعشرات الصواريخ والمسيّرات، بغارات مكثفة على الجنوب اللبناني، فضلاً عن الضاحية الجنوبية لبيروت.



وأعلنت الحكومة اللبنانية قراراً بحظر أنشطة الحزب العسكرية والأمنية، وسط نزوح ما يقارب 30 ألف لبناني من الجنوب والضاحية وفق تقديرات أممية أولية.