أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة 250 هدفاً لـ«حزب الله» خلال 24 ساعة.وقال المتحدث باسمه خلال مؤتمر صحفي، اليوم (الأربعاء)، إن إسرائيل لن تتنازل عن مطلب تجريد «حزب الله» من سلاحه.

واستهدفت سلسلة غارات إسرائيلية، صباح اليوم، الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل «حزب الله»، عقب إنذارات للسكان بالإخلاء. وشن الجيش الإسرائيلي غارات على حارة حريك والحدث والليلكي في الضاحية.



وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن 4 غارات على الأقل على عدة أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت التي نزح معظم سكانها منذ بدء التصعيد يوم الاثنين.



وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر صباح اليوم 5 تحذيرات بإخلاء مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت، قائلاً إنها «منشآت تابعة للحزب». ثم أعلن لاحقاً «مهاجمة بنى تحتية للحزب». وشن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدة القصير ووادي البلاط وبيت ليف جنوب لبنان.



وأكد شهود عيان تقدم القوات الإسرائيلية من جهة بسطرة باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا – منطقة رباع التبن، بمؤازرة 5 آليات عسكرية وجرافة، إضافة إلى آليتين مدنيتين، حسب الوكالة.



وكان الإعلام اللبناني الرسمي ووزارة الصحة، قد أعلنا مقتل 11 شخصاً، في غارات إسرائيلية ليلية على جنوب البلاد وشرقها، واستهداف غارة إسرائيلية فجر اليوم فندقاً في منطقة الحازمية شرق بيروت، في أول هجوم من نوعه على هذه المنطقة التي بقيت بمنأى إلى حد كبير عن القصف في المواجهة الأخيرة بين «حزب الله» وإسرائيل.



يذكر أن «حزب الله» كان قد بدأ، ليل الأحد/الإثنين، بإطلاق صواريخ نحو شمال إسرائيل، في تحرك قال إنه أتى «انتقاماً» لمقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.



وتوعدت إسرائيل بأن يدفع الحزب «ثمناً باهظاً» وشن ضربات واسعة النطاق على مناطق لبنانية عدة.