كشفت شبكة «سي بي إس» أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يدعم الضربات الإسرائيلية ضد برنامج الصواريخ الباليستي الإيراني، في حال فشلت المفاوضات الأمريكية - الإيرانية.



جولة جديدة من الضربات



وأفادت الشبكة الأمريكية بأنه جرت مناقشة هذا الخيار خلال الاجتماع الذي جرى في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا في ديسمبر الماضي.



وذكرت أن مناقشات داخلية بدأت بين كبار المسؤولين في الجيش الأمريكي وأجهزة الاستخبارات لبحث احتمال دعم جولة جديدة من الضربات الإسرائيلية على إيران. وقال مسؤولان أمريكيان مطلعان على المحادثات بين واشنطن وتل أبيب، إن المناقشات الأمريكية انصبت على كيفية تقديم الولايات المتحدة الدعم أكثر من تركيزها على قدرة إسرائيل على التحرك، بما في ذلك تزويد الطائرات الإسرائيلية بالوقود جواً، بالإضافة إلى تسهيلات لوجيستية.



مطالب إسرائيل من الاتفاق



من جهته، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، خلال كلمة له، إنه أبلغ الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي، بضرورة أن يتضمن أي اتفاق مع إيران تفكيك بنيتها التحتية النووية وليس مجرد وقف عملية التخصيب.



وأضاف أن الهدف نقل كل معدات التخصيب خارج إيران، وحصر مدى الصواريخ الباليستية لـ300 كيلومتر فقط.



وشكك نتنياهو في نوايا إيران قائلاً إن أي اتفاق يجب أن يضم عدة عناصر أساسية ضرورية، وهي تفكيك البنية التحتية النووية لإيران وليس فقط وقف التخصيب. واعتبر أن الصفقة المثالية مع إيران تكون عبر تفكيك برنامجها النووي وإحباط برنامجها الصاروخي.



التركيز على الموضوع النووي



وحسب التلفزيون الإيراني، فإن محادثات جنيف بين إيران وأمريكا ستركز على الموضوع النووي ورفع العقوبات فقط، مضيفاً أن طهران أبلغت واشنطن رفضها أي حديث عن وقف تخصيب اليورانيوم تماماً.



وعلى الرغم من الحراك الدبلوماسي فإن لغة العسكرة لاتزال حاضرة بنبرة عالية، إذ نشر الجيش الأمريكي صوراً لمجموعة حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن» أثناء إبحارها قرب إيران.



ونقلت «رويترز» عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن صور حاملة الطائرات الأمريكية تأتي في إطار الاستعدادات لاحتمال شن عمليات عسكرية متواصلة لأسابيع ضد إيران، في حال أصدر الرئيس ترمب قراراً ببدء الهجوم.



ويأتي نشر صور حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» في وقت أعلنت فيه واشنطن سابقاً عن نشر حاملة الطائرات «يو إس إس جيرالد آر فورد» في الشرق الأوسط، وتعتبر حاملة الطائرات هذه أكبر سفينة حربية في العالم.